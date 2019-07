Poměřili se fotbalisté bez profesionálních smluv. Region's Cup, klání pořádané Evropskou fotbalovou asociací (UEFA), je vlastně mistrovstvím Starého kontinent hráčů druhé vlny.

Těch nejlepších mezi amatéry.

„Bylo to velmi kvalitní,“ řekl po turnaji v Bavorsku trenér výběru Královéhradeckého kraje Miloš Dvořák. Jeho tým, který si místo mezi finálovou osmičkou vydřel v české i mezinárodní kvalifikaci, skončil nakonec pátý. Ve skupině uhrál čtyři body,s mistry z Polska remizoval. O bronzovou medaili ho připravila prohra se Španěly.

Dvořák s asistentem Janem Mílem sestavil mužstvo z divizních Trutnova, Dvora Králové a Náchoda. K tomu přibyli dva borci z juniorky FC Hradec a dva špičkoví hráči krajského přeboru.

Soupeři byli výš

„Jsme spokojeni. Všechny týmy vybírali z násobně většího počtu hráčů. Uhráli jsme čtyři body, i když soupeři byli fotbalově výš,“ hodnotil kouč Dvořák.

Bylo to tak. Fotbal rozhodně neměl divizní úroveň.

„Byla to ČFL. Vyšší ČFL,“ glosoval útočník Martin Malý, tahoun Náchoda, který českou třetí ligu poznal. „Třetí liga, ale TOP týmy,“ měl jasno kapitán a opora Trutnova Jan Šťastný. „Byly lepší než Náchod, Trutnov i Dvůr. Bylo vidět, že někteří hráči měli návyky z vyšších soutěží,“ doplnil záložník Dvora Králové David Knespl.

Vezměme to po soupeřích.

Španělé měli obří individuální kvalitu, proto vyhráli nad Čechy 3:0. „Byli nejlepší technicky i pohybově,“ poznal Knespl.

Rusové měli klasicky velké sebevědomí. Byli to bijci, Hradečtí je přesto zdolali. Poláci kombinovali týmovost i individuální kvalitu. „Zásluhou houževnatosti a vůle jsme jim konkurovali,“ popsal remízový zápas Dvořák.

Právě to byly české zbraně. Dík nim držel tým krok.

Jen si čistit zuby a měnit prádlo…

Trénink, zápas, jídlo, regenerace. Toť vše. Fotbalisté výběru Královéhradeckého kraje poznali na Region's Cupu život pravých profesionálů. Jak ho po devíti dnech hodnotili? Zjednodušeně: Bylo to perfektní, ale bylo toho dost.

„Jen si vyčistit zuby a měnit spodní prádlo…“ smál se záložník David Knespl. „Nebylo by to nic pro mě. Už potřebuju do práce. Mám tam resty. Málokdy dělám jen osm hodin,“ vykládal útočník Martin Malý, v civilu „ajťák“.

Servis měl tým opravdu perfektní. V bavorském Bad Göggingu bydlel v hotelu, kde sídlí soupeři Bayernu Mnichov. Jezdila sem na soustředění pražská Slavia. Jídlo bylo perfektní. „Já bych při tomhle režimu přibral tak dvacet kilo za rok,“ povídal hubeňour Knespl. „Držet životosprávu není sranda,“ přiznal. Těch pár dnů to ale šlo…