Čtenáři se dozvěděli, jak fotbalisté ve dnech sportovní stopky tráví dny, jak mezi sebou v týmech komunikují, ale třeba i s jakou vírou doufali v konec nouzového stavu v republice.

Nyní přicházíme s anketou, která se zaměřila na samotné oddíly. Těch na okrese Trutnov evidujeme celkem 38 a v každém se s pandemií COVID-19 vypořádávají jinak. Očekává někdo negativní dopad na klub a jak kdo viděl osud jarní části fotbalových soutěží? I o tom je aktuální anketa našich novin.

Právě dnes Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky rozhodl o definitivním ukončení aktuálního ročníku 2019/2020. Soutěže od České fotbalové ligy po nejnižší okresní soutěže byly pro letošek anulovány! Oslovení zástupci klubů odpovídali již na konci minulého týdne, přesto seriál dnes a zítra závěrečnými dvěma díly dovedeme k závěru. Mimo jiné v anketě odpovídali královédvorský Georgios Karadzos, vrchlabský Tomáš Hladík, úpický Bohumil Kafka či další funkcionáři z Trutnovska.

V pátém díle funkcionáři například prozradili, že o aktivitách svých hráčů vědí. Vůbec nejlepší přehled ovšem mají v Lamperticích, což dokumentují slova tamního sekretáře Jakuba Drábka. „Kontrolu máme. Víme velice dobře, že nikdo nedělá nic.“

Anketa deníku, díl pátý

Máte v oddíle přehled o sportovních aktivitách hráčů? Zavedli třeba trenéři individuální plán??

Georgios Karadzos, prezident TJ Dvůr Králové nad Labem: „Naše soutěž je amatérská, každý si rozhoduje za sebe a ví, co má dělat. Určitě mě potěší, když hráče občas potkám, jak udržují kondičku běháním v přírodě. Jsou to stejně jenom ti, o kterých vím, že to dělali i před tím (usmívá se).“

Tomáš Hladík, prezident FC Vrchlabí: „Hráči využívají individuální tréninkový plán.“

Tomáš Navrátil, sekretář FK Dolní Kalná: „Přehled máme jen minimální. Na této úrovni se o nějakých individuálních plánech nemůžeme vůbec bavit.“

Bohumil Kafka, jednatel SK Sparta Úpice: „Na naší úrovni to považuji za zbytečnost. Každý ať se udržuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud v zimě někdo nic nenatrénoval, tak stejně nemá co ztratit.“

Radek Kotyk, předseda TJ Baník Žacléř: „Ne, ale někteří individuálně běhají.“

Martin Záruba, sekretář TJ Sokol Bílá Třemešná: „Na naší úrovni je důležité, aby hráči byli v nějaké optimální fyzické zátěži, např. naběhané kilometry. U některých ale o nějakém individuálním tréninku značně pochybuji.“

Jiří Štěpař, sekretář TJ Jiskra Kocbeře: „Trenéři apelují na hráče a spoléhají na jejich přístup k individuálnímu tréninku. Ale jak jsem řekl už v nedávném rozhovoru pro Deník – motivovat při současném stavu je velice obtížné.“

Roman Polák, předseda TJ Tatran Hostinné: „Individuální plány by byly celkem zbytečnou věcí. Každý musí vědět, co potřebuje a hlavně, co by mu mělo pomoci, aby se alespoň trochu udržel ve formě.“

Martin Kučeravý, hrající sekretář TJ Rudník: „Trenér nezavedl individuální plán a o aktivitách hráčů se dozvídáme většinou přes jejich sdílení na sociálních sítích.“

Tomáš Voňka, jednatel FK Sokol Volanov: „Bohužel už zimní příprava stála za pendrek, takže pochybuji, že by někdo dostal individuální plán.“

Miroslav Lebeda, člen výboru FK Mostek: „Úplný přehled o sportovních aktivitách hráčů nemám a individuální plány jsem hráčům, po předchozích zkušenostech, nedal. Přesto vím o několika jedincích, že na sobě i nadále individuálně pracují.“

Jakub Daniel, člen výboru Sokola Vítězná: „Na Facebooku mám pro děti společnou skupinu, kde rodičům zasíláme inspirativní videa pro cvičení, trénink a samostatný rozvoj. Člověk by chtěl dělat i více, ale tato doba to prostě nedovoluje. Respektujeme všechna nařízení vlády a jsme v tom s vámi. Chceme, aby se vir nešířil a přejeme jen pevné zdraví všem. Muži se na společné konverzaci zase hecují, kdo víc naběhá, vypije či kolik dá gólů ve FIFA hře.“

Jaroslav Zadina, sekretář TJ Jiskra Horní Maršov: „Do vyhlášení karantény jsme pravidelně trénovali v tělocvičně.“

Filip Hrubý, sekretář TJ Sokol Černý Důl: „Individuální přípravu jsem nadhodil, ale myslím si, že ji nikdo neplní.“

Jakub Drábek, sekretář TJ Jiskra Lampertice: „Kontrolu máme. Víme velice dobře, že nikdo nedělá nic.“

6) Plánujete v příštím ročníku 2020/2021 tým dospělých přihlásit do stejné soutěže jako před touto sezonou?