Získal titul nejpopulárnější fotbalista v královéhradeckém okrese mezi amatérskými hráči. Anketu Deníku jasně opanoval MARTIN NUN, třiačtyřicetiletý, stále aktivní fotbalista a trenér.

„Je to pro mě neskutečná čest,“ říká útočník a hrající trenér Kratonoh a k tomu i kouč Bystřianu Kunčice, týmu krajské I. A třídy. Coby hráč nastřílel v okresní „trojce“ 19 gólů a nebýt předčasně ukončené sezony kvůli pandemii, stal by se králem střelců soutěže.

„Asi budu muset ještě pokračovat,“ usmívá se.

Byl jste veřejností zvolen za nejpopulárnějšího fotbalistu okresu. Co tomuto ocenění říkáte?

Bylo to pro mě nesmírné překvapení, že jsem byl vůbec do této ankety nominován. To, že jsem byl zvolen jako nejpopulárnější fotbalista, je pro mě neskutečná čest. A zjištění, že to dělám správně, myslím srdcem. Jsem velmi potěšen, že se do hlasování zapojila většina mých kamarádů a známých a k mému překvapení i majitel firmy, ve které pracuji.

S jakými reakcemi jste se v klubu a ve svém okolí setkal?

Jako vždycky to bylo ve stylu, že to zaplatím a slýchávám otázky typu: Kdy to oslavíme? A samozřejmě některé osazenstvo se mnou v Kunčicích, kde trénuji, nemluví, protože jsem v anketě porazil místního matadora Davida Hrubého (smích).

Koho z nominované jedenáctky byste určil za vítěze vy?

To je pro mne vcelku jednoduchá otázka – jednoznačně Jirku Maška.

Stále aktivně hrajete. V této nedokončené sezoně jste na podzim v dresu Kratonoh nastřílel v okrese 19 gólů. Na ně vám stačilo pouze šest zápasů. Zazářil jste hlavně ve čtyřech duelech – pět gólů jste dal Kunčicím B a Hořiněvsi, čtyři Libčanům B a hattrick Cerekvici. Čím to bylo, že vám to tak sedlo?

Možná jsem se dobře vyspal (smích). Ne, vážně. Není to jenom o mně, ale hlavně o spoluhráčích, protože osmdesát procent zásluh na gólech mají oni. Většina branek padla po spolupráci celého týmu, zejména kolegy z útoku a mého dvorního nahrávače Tomáše Veverky.

Mohl jste získat i cenu za nejlepšího střelce, kdyby sezona předčasně neskončila. Nemrzí vás to?

Podotknul bych, že kvůli Covidu jsem přišel už podruhé o vítězství střelecké tabulky. Mrzí mě to a moc. Tím pádem nemohu skončit a musím pokračovat ve své hráčské fotbalové kariéře (smích).

Jak se udržujete ve formě?

Jelikož mě všichni znají, vědí, že údržbě moc nedám (úsměv). Jsem neustále na hřišti, to je moje herní praxe.

Nebo je to také tím, že střílení gólů máte prostě pod kůží?

Popravdě, asi to mám z vrchu trochu dané. Všichni vědí, že toho moc nenaběhám, ale vždycky jsem ve správný čas na správném místě. A jak říká spoluhráč Karel Jakubec: Když budeš dávat 40 gólů za sezonu, klidně za tebe bude běhat celý tým (úsměv).

Jako trenér sedíte na dvou židlích. Jste hrající kouč Kratonoh v okresní 3. třídě a k tomu v krajské I. A třídě vedete Kunčice + mládež. Jak jste to dosud vše zvládal?

U mládežnického týmu dělám pouze asistenta Milanu Pilařovi. A důvod je jasný, trénovat vlastního syna Samuela nedělá dobrotu. Jablko nepadlo daleko od stromu, a když synovi radím, vždycky mi odvětí: Ty taky neběháš a jenom dáváš góly (úsměv). Jinak v Kunčicích jsou mládežnická mužstva na velmi vysoké úrovni, což je velká budoucnost pro kunčický fotbal. Prostě to tam dělají skvěle. A jak to vše zvládám? Je to časově náročné, ale dělám to, co mě baví a naplňuje.

V jakém stavu jste našel své týmy po covidové pauze? Skončili někteří hráči?

Zatímco v Kunčicích je situace dobrá, tak v Kratonohách bude v tuto chvíli problém složit jedenáct fotbalistů a na tréninky někdy i čtyři, takže sám nevím, jak to zde s fotbalem bude dál. Ale budu dělat vše pro to, aby zde fotbal zůstal. Do Kratonoh rozhodně patří.

Nyní byl veškerý amatérský sport zastavený. Nedohrála se ani druhá sezona. Dala se vůbec v tomto období udržet herní praxe? A jak to vidíte hlavně z pohledu dětí?

V nižších soutěžích, kde se říká, že se hraje za pivo a párek, bude složité udržet herní praxi. Od krajských soutěží trenéři dělají individuální plány, ale ty jsou jen kondiční, takže herní praxe bude chybět. S dětmi je to nejhorší. Celé roky se je snažíte odtrhnout od obrazovek a teď je jim to s nadsázkou nařízené. Pokud se dalo trénovat v šesti lidech, ještě to šlo po skupinách zvládat, ale pak to bylo nemožné. Přál bych si, aby tato doba rychle pominula a my se začali věnovat tomu, co nás všechny baví. Trénovat a hrát!

Vy jste právě s kolegou Jiřím Maškem, brankářem hradecké Slavie, na jaře vyhlásili akci: Pusťte nás a děti na hřiště. Co bude nyní nutné udělat, aby se vše zase vrátilo do normálu, hlavně tedy z pohledu připravenosti dětí?

V tomto ohledu nás čeká velký kus práce a dlouhá cesta vrátit vše do normálu, protože jsme pozadu vůči ostatním zemím, kde nepřestali s mládeží pracovat. Ale věřím, že všichni, co se točí okolo fotbalu v Královéhradeckém kraji, udělají maximum pro to, aby se vše vrátilo do starých kolejí.