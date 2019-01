Praha, Hradec Králové - Hlasy po utkání 26. kola první fotbalové ligy FK Dukla Praha – FC Hradec Králové (1:0).

Róbert Barborík. | Foto: Lubomír Douděra

Luboš Kozel (trenér Dukly): „V úvodu jsme se snažili být aktivní a poměrně brzy jsme vstřelili první branku, která nás uklidnila. Po celý první poločas jsme předváděli docela dobrý fotbal, bohužel tomu chyběla druhá pojišťovací branka. Situací jsme tam měli dost, ale i tento zápas ukázal, že asi největší náš problém je momentálně finální řešení. Dokážeme se tam dostat, ale efektivita nebo produktivita je slabá. Druhý poločas se Hradec zlepšil. My začali špatně a trvalo nám nějakou chvíli, než jsme hru vyrovnali. Do šancí jsme ale soupeře moc nepouštěli. Pojistka chyběla a Hradec ke konci cítil šanci. My se pak spíš soustředili na to, abychom náskok udrželi."

Róbert Barborík (trenér Hradce Králové): „V první půli jsme nepředvedli dobrý výkon. Soupeř byl lepší a hned v úvodu dal gól ze standardní situace, kterou jsme neuhlídali. Dukla tam měla ještě další příležitosti. Po změně stran jsme se herně zvedli, ale zase jsme se do gólových příležitostí vůbec nedostávali, hráli jsme jen po šestnáctku. Měli jsme držení míče a některé akce, ale chyběla větší přesnost ve finálních přihrávkách. Spíš řešíme to, že chceme důstojně dohrát soutěž a hrát o každý bod. Uvidíme, co bude. Zatím je záchrana stále jenom teorie. Aspoň druhá půle ale měla z naší strany ligové parametry."