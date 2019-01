Hradec Králové – Fotbalový krajský přebor a I. A třída pokračovaly dalšími zápasy. Fotbalisté hradecké Slavie i podruhé v sezoně přišli o vítězství nad Jičínem brankou v nastaveném čase.

Na snímku proniká dobrušský kapitán Roman Doubek mezi dvojicí protihráčů. | Foto: Miroslav Sixta

Krajský přebor

Libčany – Kratonohy 1:3

Miloš Koblížek, trenér SK Libčany: „Věděli jsme, že Kratonohy hrají účelný fotbal s dobrým přechodem do útoku. Agilní Hamák nás nejprve dvakrát varoval, ale potřetí již uhodilo. Druhé dějství začali aktivněji opět hosté. Postupem času jsme se dostalo do hry. Od 50. do 70. minuty jsme udávali tempo, bohužel bez vstřelené branky. Následně po nevinné akci soupeře přišel trest na 0:2. O chvíli později Kučera snížil z penalty, ale ve druhé minutě nastavení hosté vstřelili třetí pojišťující gól. Musím uznat, že soupeř hrál velmi dobře, a jsem rád, že soutěž zachránil. Nedá mi to, abych se tentokrát nepozastavil nad nominací rozhodčích. Asistenti Krotil a Vlachynský odvedli slušný výkon. Totéž se ovšem nedá říci o hlavním sudím panu Kruckém, jenž svoji roli absolutně nezvládal, což vyvrcholilo nesmyslným vyloučením našeho Homolice. Myslím, že na derby by měl přijet ostřílenější arbitr."

Karel Vítek, trenér TJ Sokol Kratonohy: „Potvrdili jsme jarní vzestup formy, v Libčanech jsme zvítězili zcela zaslouženě. Kohoutům jsme mohli vstřelit osm devět branek, kdybychom byli více produktivní. Kromě třech gólů jsme navíc dvakrát trefili brankovou konstrukci a jen útočník Nun měl sám tři další šance. Domácí zahrozili jen brejkem hned v první minutě, pak už jsme je dobře organizovanou hrou k ničemu nepustili. Naopak jsme si vytvářeli jednu šanci za druhou, neboť obranná hra Libčanům vůbec nefungovala. V 18. minutě jsme vstřelili úvodní branku až ze čtvrté příležitosti, které jsme si do poločasu vytvořili ještě dvě. V úvodní pětiminutovce druhé půle jsme trefili břevno a zahodili další tutovku. Pak se teprve domácí nadechli a získali na dvacet minut územní převahu, avšak bez výraznějších gólových situací. Dobře jsme bránili a podnikali jsme rychlé brejky. Po jednom takovém byl po hrubém faulu vyloučen domácí stoper, a tak Libčany v deseti na zvrat již neměly. Je škoda, že na webu KFS ani na TVCOMu nefunguje videozáznam z utkání, sami bychom rádi zhlédli některé důležité pasáže z derby. Jinak poklona patří domácím pořadatelům za výborně připravenou hrací plochu za deštivých podmínek."

Olympia Hradec – Nový Bydžov B 7:2

František Bárta, vedoucí mužstva FC Olympia Hradec Králové: „V bezstarostném zápase dvou nejmladších týmů krajského přeboru jsme opět střelecky excelovali. Pro zajímavost: věkový průměr našeho mužstva byl jednadvacet let, zatímco u soupeře byl o půl roku vyšší. Vysoké vítězství se zrodilo po kolektivním výkonu, přesto je nutno vyzdvihnout práci tří Adamů, a to Vlkanovy, Kopřivy a Chromka."

Vladimír Blažej, asistent trenéra RMSK Cidlina Nový Bydžov B: „Začnu domácími: výborný herní projev, rychlostní typy, efektivní kombinace na jeden dotek, výtečná ofenziva. V závěru první půle a po celý druhý poločas to pro některé naše hráče, jejichž mentalita a tréninková píle se výrazně liší od domácích, byla velká lekce. S nimi drželi krok jen Gorol, Přikryl a Masák, hodně minusů přinesl i nucený odchod Vincoura, který je velice charakterním hráčem. Po zásahu míčem musel být převezen do nemocnice. Vše ostatní z hlediska hráčské personalistiky musí zvážit sportovní vedení klubu."

Jičín – Slavia Hradec 3:3

Josef Pleskot, trenér FC Slavia Hradec Králové: „K zápasu jsme odjížděli bez čtyř hráčů základní sestavy a bez vykartovaného stopera Krempy. Nastaly změny v rozestavení, což se projevilo na našem výkonu v prvním poločase. Domácí nás zatlačili do defenzivy, a dá se říci, že zaslouženě vedli 2:1. O poločasové přestávce jsme si museli některé věci vyříkat a pomohlo to. Druhý poločas se odehrál v naší režii. Hráči začali lépe kombinovat, byli v neustálém pohybu. Výsledkem byl vyrovnávací a v zápase druhý gól Veselého, posléze nás po úniku dostal do vedení dorostenec Homolka. Domácí vyrovnali v 92. minutě, a tak se oba vzájemné duely rozhodovaly až v nastaveném čase. Bohužel, vždy se radoval Jičín. V zápase mě potěšila ještě jedna věc. Za stavu 2:1 pro Jičín dal ve druhé půli domácí útočník Řeháček branku, kterou hlavní rozhodčí uznal. Jičínský fotbalista se však přiznal, že míč zahrál rukou. Patří mu za to velký dík, protože něco podobného se málokdy vidí. Ale jak už to tak bývá, tentýž hráč se ve zmíněné druhé minutě nastavení dostal k odraženému míči a krásnou střelou do šibenice vyrovnal na konečných 3:3."

I. A třída

Vysoká nad Labem – Černilov 0:2

Vysoká n. L.: Menšl – P. Kulhánek, J. Píša, Macháček, Kafka – Kalaš (65. Dohnálek), Samek (79. Vicany), Camacho Del Pino, L. Dvořák (85. Steklý) – Starý, Bitnar. Černilov: Cejnar – Schwarzer, Urban, Hrubý, Šrámek – Čapek (68. Havlas), Ježek, Charous (90. M. Voltr), Štěnička (87. T. Hlína) – Mindek (80. Bouchal), K. Hlína.

Miroslav Píša st., vedoucí mužstva FK Vysoká nad Labem: „Soupeř hned z první vážnější akce vstřelil branku, a tím určil ráz zápasu. Velmi dobře hrající Samek připravil našim hráčům čtyři křišťálově čisté šance, ale naše střelecká nemohoucnost je neuvěřitelná. K čemu nám je herní převaha, když jsme nebezpeční pouze po vápno. Tabulka jara je opravdu tristní a na zamyšlenou."

Petr Benák, asistent trenéra FK Černilov: „Při velmi nefotbalovém počasí a na těžce podmáčeném terénu jsme soupeře do šancí příliš nepouštěli. Naopak my jsme z několika rychlých brejků dokázali dvakrát skórovat. Celé mužstvo chválím za bojovný a koncentrovaný výkon."

Nový Hradec – Kunčice 4:0

Nový Hradec: Sedláček – Vopálka (80. Kotouček), Kašpar, Kolář, Jindra – Páter, Šmíd, Jarotek, Drenko (70. Olšák) – Neppl, Bonhard (80. Liebisch). Kunčice: Vítek – Pilař, Pa. Pechar, Kratochvíla, Žahourek – Šulc, Rohlíček, Doležal, Vik (60. Janata) – Hůlka, Laštovička (81. Teichman).

Libor Rynd, asistent trenéra FC Nový Hradec Králové: „Po dlouhé době jsme podali výborný výkon. Soupeře jsme ve druhé půli přehráli a zaslouženě jsme vysoko zvítězili. Chtěl bych vyzdvihnout výkony Bonharda a Pátera."

Petr Hypius, trenér SK Bystřian Kunčice: „Na těžkém terénu jsme si v prvním poločase vytvořili dvě šance, ale bez gólového vyjádření. Domácí se po přestávce lacino dostali do vedení, když využili nedorozumění brankáře se stoperem. Poté jsme si vytvořili tlak, ale bohužel, vypracované šance jsme nedokázali proměnit, a tak nás Nový Hradec trestal z rychlých protiútoků, kdy jsme byli nedůrazní při bránění."

Dobruška – Třebechovice pod Orebem 2:1

Třebechovice p. O.: Rolejček – Horák, Pokorný, Hruška – Lochman (80. R. Bíl), Kyral, Kolínek, Lukášek (76. Zikl) – M. Vích, Bíl, Bendig (71. Veverka).

Jindřich Václavek, vedoucí mužstva SK Třebechovice pod Orebem: „Ve vyrovnaném utkání jsme se ujali vedení již v 6. minutě, kdy se trestného kopu přesně trefil Kyral. Ale domácí nakonec strhli vedení na svoji stranu, když obě branky ‚zařídil' náš gólman Rolejček."

Roudnice – Police nad Metují B 0:3

Roudnice: Tomek – Mikan, Jan Koblížek, Jakub Krejcar – Tomáš Krejcar, Vlasák, Jakub Koblížek (75. Pajgrt), Jan Krejcar, Židek – Kmoníček (65. Vach), Bednář.

Vladislav Koudelka, trenér TJ Sokol Roudnice: „Zápasy se soupeři, kteří k nám přijedou pouze bránit, jsou jako přes kopírák. Na těžkém, ale dobře připraveném terénu jsme se málo pokoušeli o střelbu z dálky, naopak jsme se až příliš utápěli v kombinaci a hráli jsme velice komplikovaně. Soupeř nás potrestal po střele z dálky, kdy míč sklouzl na mokrém trávníku a spadl do sítě. Ve druhém poločas se hrálo prakticky na jednu branku, ale bez gólového efektu. Police nás potrestala z rohového kopu a z brejku. I takový je někdy fotbal."

Ohnišov – Chlumec nad Cidlinou nehráno

Zápas byl s ohledem na nezpůsobilý stav hrací plochy odložen. (js, ill)