„Fotbal už nemáme ani jeden jako prioritu. Jsme ve fázi, kdy se chceme více věnovat rodinám a fotbal mít už jen jako koníček,“ říká Pavel Drozd, který bydlí v krajském městě a právě pro to si v létě vybral návrat do Lokády.

Tam ještě před pár léty působili oba bratři, dokonce tým téměř dotáhli do krajského přeboru, postup nakonec vzal covid. Poté se oba přesunuli do Hořic. Největší roli hrálo to, že David zde postavil dům.

Od uplynulého víkendu už na trávníku nenosí stejný dres. „Stále si na to zvykám, ale absolvoval jsem všechny zápasy v přípravě, takže už jsem se smířil s tím, že jsem na hřišti bez něj,“ přiznává Pavel.

A co mu nejvíce chybí? „Samozřejmě jsme se na hřišti hledali vzájemně, navíc takhle komplexní útočník jako je brácha, je pro tým obrovskou výhodou. Ale musím říct, že v Lokádě je na jeho postu také několik nadstandardních hráčů na I. B třídu, takže se nebojím, že bychom dávali málo gólů.“

Oba týmy budou mít rozdílné ambice. Zatímco Hořice poslední roky bojují v krajském přeboru hlavně o udržení, Lokomotiva myslí na postup.

„V krajském přeboru můžou padat klidně i tři týmy, tak cíl zachránit se, podle mě má polovina mančaftů v soutěži. Hořicím bych přál, aby se pohybovaly ve středu tabulky. My v Lokádě jsme si před sezonou stanovili za cíl postoupit o soutěž výš, protože všichni cítíme, že kádr má na víc, což jsme si dokázali i v přípravě,“ pokračuje Drozd.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Machek zoom_in Pavel Drozd (u míče) až do konce minulé sezony oblékal hořický dres.

Svoje ambice potvrdila Lokomotiva v úvodním mači mistrovské sezony. Na hřišti nováčka z Provodova vyhrála zcela po zásluze 3:0.

„Soupeře jsme znali už z předešlého týdne, kdy jsme s ním sehráli pohárové utkání. Zápas jsme od začátku kontrolovali, byli jsme více na míči a dařilo se nám dostávat do zakončení. V první půli se nám podařilo vstřelit hned tři branky, a to zápas rozhodlo. Druhý poločas už se dohrával v klidnějším tempu. Soupeře jsme za celý zápas nepustili do větší brankové příležitosti, což byl asi hlavní rozdíl oproti pohárovému utkání,“ pochvaluje si Drozd.

Davidova Jiskra v přeboru nepodala proti Dvoru špatný výkon, ale hlavně kvůli nulové produktivitě padla 0:2. „Byl jsem se podívat osobně. Na Hořice jsem samozřejmě nezanevřel a když to půjde, budu je sledovat osobně. Bohužel jim vstup do soutěže nevyšel, ale mají několik nových kluků v týmu, tak to chce čas, než si to sedne. Věřím, že se jim bude dařit i výsledkově,“ dodal Pavel.