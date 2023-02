Proč jste se rozhodl zrovna pro post brankáře?

Myslím, že cestu do branky mělo dost gólmanských kolegů podobnou jako já, prostě se mi nechtělo běhat.

Příprava: Chlumec hrál podruhé v Polsku, gólově se uvedla posila ze Slavie Praha

Patříte mezi zkušené gólmany, kde všude jste už chytal?

Můj seznam angažmá mezi dospělými je dost krátký. Ze Lhoty jsem v mladších žácích přestoupil do Olympie, kde jsem vydržel 12 let až do mužské kategorie. A přes půlroční hostování v Kunčicích jsem se dostal do hradecké Slavie, kde působím již osmou sezonu.

Podzim jste v I. B třídě jednoznačně opanovali, spokojenost?

Při pohledu na tabulku samozřejmě ano.

Tým za celou první polovinu sezony inkasoval pouze 15 branek, sledujete jako gólman tyto statistiky?

Vůbec je nesleduji. I když se snažím každý zápas udržet čisté konto, tak jsem spíš typ brankaře, který raději vyhraje 5:4 než 1:0. Což bylo také v některých zápasech vidět na výkonu naší obrany v čele se mnou. (usmívá se)

V čele soutěže máte náskok pěti bodů, předpokládám, že nic jiného než postup neberete?

Slovy klasika. Je to kulatý, stát se může cokoliv. Ale věřím, že máme natolik zkušený tým, že by nám první příčka neměla uniknout.

FC Slavia Hradec Králové B (Jan Moník, dolní řada první zprava)Zdroj: FC Slavia Hradec Králové

Jak trávíte zimní přestávku, když zrovna nejsou tréninky? Udržujete se nějak v kondici?

Především se věnuji manželce, se kterou očekáváme příchod prvního potomka. Nějaký čas sebere také stavba našeho domu. Co se sportu týká, v zimních měsících se udržuji zejména sjezdovým lyžováním.

Už jste zahájili přípravu, co vás v ní čeká?

Ano, již jsme v plném zápřahu. Čekají nás opět tréninky na naší umělé trávě proložené přátelskými utkáními se soupeři povětšinou z vyšších soutěží.

Mluví se o tom, že budou zrušeny I. B třídy a nahradí je dvě skupiny I. A třídy, jak tuto plánovanou změnu vnímáte?

Popravdě nevím, zda to bude ku prospěchu či ne. Realita je taková, že aktivních hráčů stále ubývá a tím končí i dost týmů, takže nějaká reorganizace bude stejně potřeba.

O brankářích se často říká, že mají svůj svět a jsou prostě „jiní.“ Souhlasíte?

S tím by s vámi jistě moji spoluhráči souhlasili. (směje se) Já ze své zkušenosti můžu říct, že jsem potkal i dost "jiných" útočníků, záložníků či obránců.

Vzpomenete si na nějakou minelu v zápase či luxusní zákrok?

Několik mých minel by jistě dokázali vyjmenovat moji spoluhráči, já si naštěstí na žádnou nevzpomínám, i když jich určitě nebylo málo. Luxusních zákroků bylo mnohem méně, svou hrou a řízením obrany se snažím, aby ani žádné takové nebyly potřeba.

Máte nějaký brankářský vzor?

Jako malý jsem rád sledoval Olivera Kahna, ne však kvůli jeho stylu chytání, ale spíš díky jeho pověstným excesům.

Jaké jsou vaše fotbalové ambice?

Největší ambicí je zůstat zdravý a udržet pohromadě skvělou partu, která ve Slavii vždy byla.