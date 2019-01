Hradec Králové -Dobrá práce, mohli si po skončení podzimní části ve fotbalové divizi C říci fotbalisté rezervního týmu FC Hradec Králové. Přezimují totiž na vynikající druhé příčce, a to pouhé tři body za vedoucími Ovčáry. Pomýšlet mohli dokonce na příčku nejvyšší, ale právě současnému lídrovi v závěru podzimu podlehli.

Ladislav Brož | Foto: Archiv

Spokojený může být také LADISLAV BROŽ, jenž na lavičce béčka „votroků“ prožívá velmi zdařilou premiéru v roli trenéra týmu dospělých.

V jarní části mohou jeho svěřenci pomýšlet na postup do třetí nejvyšší soutěže. Cesta za takovým úspěchem je však ještě hodně dlouhá, neboť soutěž je velice vyrovnaná.

Máte za sebou úvodní polovinu soutěže coby debutující trenér týmu dospělých. Při své premiéře jste zatím určitě maximálně spokojený, je to tak?

Spokojený s umístěním samozřejmě jsem, i když jsme mohli mít o tři body více. Viz trestuhodně ztracené utkání ve Dvoře Králové. Na druhou stranu jsme v některých utkáních měli i potřebné štěstí.

S mužstvem přezimujete na druhém místě. Na vedoucí Ovčáry ztrácíte pouhé tři body. Kudy vedla cesta k tomuto výbornému umístění?

Cesta k tomuto umístění vedla přes kvalitní týmové výkony ve většině utkání. Mužstvo je velmi mladé, bez hvězd, sbírá zkušenosti. Věřím, že na jaře je zúročí.

Reálně jste mohli usilovat o atak na vedoucí pozici. Jenže v závěru podzimu jste podlehli dvěma aktuálně největším konkurentům – Ovčárům i Turnovu. Nemrzí vás to?

Mne mrzí každá prohra, každý neúspěšný výsledek. Obě utkání jsme si navíc prohráli vlastními chybami.

Dokážete si v této chvíli představit, že by mužstvo skutečně mohlo na jaře bojovat o postup do třetí nejvyšší soutěže?

Boj o postup si dokážu představit za předpokladu, že mužstvo bude doplněno o jednoho zkušeného hráče a o jednoho až dva ofenzivní hráče. Na toto téma budu jednat s vedením klubu. Pokud se doplnění nepodaří, jsem i přesto přesvědčený, že všichni hráči a celý realizační tým udělají pro postup maximum! K tomu nás zavazuje umístění v tabulce po podzimní části.

V úvodu sezony se vám příliš nedařilo na hřištích soupeřů. Čím to podle vás bylo způsobeno?

Měli jsme těžký los. Začínali jsme na hřišti v té době ambiciózního Kolína, druhé utkání venku jsme hráli na hřišti AFK Chrudim, který také disponuje velice kvalitním kádrem a bude chtít hrát o postup. Navíc jsem se se soutěží seznamoval já jako trenér, i většina hráčů. V těchto dvou utkáních jsme se prezentovali naivními výkony, a to hlavně v obranné fázi.

Shodneme se v tom, že z podzimu se vám zřejmě nejhůře vzpomíná na utkání ve Dvoře Králové, ve kterém vám ani vedení 3:0 nestačilo byť na jediný bod?

Utkání ve Dvoře Králové mě někdy, obrazně řečeno, straší ve snu ještě nyní. Zde jsme v plné míře doplatili na nezkušenost hráčského kádru. Přesněji na herní nezkušenost a na špatnou psychiku našich hráčů.

V následujících pěti utkáních jste však nepoznali hořkost porážky. Rozhodla tato úspěšná série o tom, že nyní bojujete na špici tabulky?

Určitě. Série byla úspěšná, byla velice příjemná, ale každá série jednou zákonitě musí skončit. Pro nás bohužel skončila v domácím utkání s Ovčáry.

Předpokládám, že vás těší hlavně produktivita týmu, která je dosud třetí nejlepší v soutěži…

Produktivita mě těší hlavně proto, že jsme většinu podzimní části odehráli pouze s jedním klasickým útočníkem, Lukášem Hubičkou, protože Lukáš Slezák a Josef Dvořák jsou dlouhodobě mimo hru. Jinak jsme hráli pouze na jednoho útočníka, nebo v pozicích hrotových hráčů alternovali hráči, kteří klasickými hrotovými hráči nejsou. Naším nejlepším střelcem se stal Dan Zinke, který nastřílel pět branek, čtyři branky dal z pozice středního obránce Petr Zieris.

Na druhou stranu jste inkasovali poměrně dost branek. Čím to?

Spoustu branek jsme inkasovali po hrubých individuálních chybách našich hráčů, kteří platili tvrdou daň za svoji nezkušenost a někdy i naivitu. Bohužel, v některých utkáních nás zrovna nepodrželi ani oba brankáři. Vzhledem k tomu, že mužstvo je sice velmi mladé, ale pracovité, pevně věřím tomu, že v jarní části se tyto chyby již opakovat nebudou.

Pro několik zápasů jste měl k dispozici některé hráče z druholigového A týmu. Jak výrazně vám pomohli?

Na úvod této otázky je nutno předeslat, že s trenéry A mužstva Oldou Machalou a Michalem Šmardou byla velice dobrá spolupráce. Hráči A mužstva nám samozřejmě pomohli, nejvíce Roman Fischer v utkání s Novým Bydžovem, ve kterém vstřelil obě naše branky.

Kdybyste se měl ohlédnout za výkony hráčů. Byl na podzim někdo, jenž výkonnostně vyčníval nebo naopak zaostával?

Nerad hodnotím jednotlivce, přesto musím zmínit dva hráče: Petra Veselku a Jiřího Janouška. Tyto dva hodnotím z mužstva nejvýše. Přesto se ani oni neubránili výkonnostním výkyvům. Vyloženě nezklamal nikdo. Je nutné všechny hráče pochválit za přístup k tréninkové činnosti i k utkáním. V podzimní části se v mužstvu vystřídalo sedmadvacet hráčů a dva brankáři. Nejvíce minut odehráli Vladimír Hradecký, Jiří Janoušek a Petr Veselka.

Překvapila vás vyrovnanost letošního divizního ročníku?

Vyrovnanost mě nepřekvapila. V letošním ročníku působí v této divizní skupině spousta kvalitních a vyrovnaných mužstev. Skupina C je tradičně nejtěžší a nejvyrovnanější, to se obecně ví.

Vstupujete do zimní přípravy. Jak bude probíhat a na co především se v ní chcete zaměřit?

Umístění v tabulce nás zavazuje k tomu, abychom se na jarní část co nejlépe připravili. Probíhat bude v domácích podmínkách, bude samozřejmě náročná. Zúčastníme se velmi dobře obsazeného zimního turnaje na umělé trávě v Chudonicích, který pořádá FK Nový Bydžov. Zaměřit se musíme kromě fyzické kondice také na odstraňování chyb, které jsme schopni vyrobit, a na proměňování brankových příležitostí.