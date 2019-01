Nový Bydžov – Velký svátek fotbalu očekávají v pondělí 16. srpna v Novém Bydžově. V rámci tradiční svatovavřinecké pouti se na stadionu RMSK utká FC Kozlovna Praha + Hotel Ostaš Praha s novobydžovským týmem složeným z hráčů nad třicet let.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zajímavé utkání začne v 17 hodin.



Za domácí výběr by měli mimo jiné nastoupit bratři Karel a Petr Průchové, Petr Tauchman, Josef Košátko či Ladislav Skalický. Pražané předběžně přislíbili účast několika hvězdných jmen (bratři Ladislav a Milan Vízkové, Jan Klíma, Miroslav Beránek, Michal Bílek, Vladimír Šmicer, Zdeněk Peclinovský, Jiří Novotný, Horst Siegl, Ivo Ulich, Luboš Kubík, Ivan Hašek či kapitán Martin Průša).



Předzápas obstarají přípravky Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou (15). Ještě předtím, ve 14.30 hodin, dojde na tenisovém kurtu LTC (vedle fotbalového stadionu) k atraktivnímu zápasu ve čtyřhře. O sud piva si to rozdají L. Vízek a I. Hašek proti domácí dvojici Hösch, Kučera (mistr ČR veteránů).

Jen pro připomenutí, o den dříve, tj. v neděli 15. srpna přivítá A tým Nového Bydžova v mistrovském utkání divize C chrudimské „afrkáče“ (17). Ve stejný čas se představí hradecká rezerva na půdě Trutnova. (re)