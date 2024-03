První důležitý krok udělala v boji o Euro družina trenéra Jana Suchopárka. Česká jednadvacítka roznesla před natřískanou (9126 diváků!) Malšovickou arénou v Hradci Králové houževnatý Island 4:1 a stále živí naději na postup ze skupiny I.

Atmosféra během utkání Česko U21 - Island U21 v Hradci Králové. | Video: Deník/Vladimír Machek

„Byli jsme efektivní směrem dopředu a absolutorium zaslouží stopeři a celá obranná čtveřice, neměli to jednoduché a několikrát to museli hasit. Rozhodně to nebyl lehký zápas,“ řekl Suchopárek.

Drtivý nástup Lvíčat napověděl, jak se duel před parádní kulisou bude vyvíjet. Hned úvodní minuta přinesla obrovskou tutovku. Sám před Peterssonem se objevil Fila, ale trefil pouze nohu islandského gólmana. „Hlavně jsem to chtěl rychle hodit za hlavu, i když je to těžké. Člověk musí věřit, že přijde další a ona přišla,“ uvedl útočník Teplic Daniel Fila

Ve 13. minutě už se český kapitán Sejk nemýlil, když si naběhl na přesný centr Karabce z pravé strany a míč nekompromisně hlavou uklidil do branky – 1:0. O chvíli později bylo na východě Čech ještě veseleji. Ševčík poslal balón ze strany do vápna, kde si ho našel Fila a míč poslal do protipohybu Peterssona – 2:0.

„Všichni víme, co se může stát, když je to o dva góly. Museli jsme si dávat pozor na sílu, kterou mají hlavně ve středu hřiště. Dali by gól a už by to bylo jiné,“ pokračoval Fila.

Ve 35. minutě poprvé zahrozili i hosté. Mikaelsson postupoval sám na Kinského, ale skvěle se vrátil obránce pražské Sparty Vitík, střelu tečoval a míč naštěstí pro Čechy skončil vedle.

Asi největší nepříjemnost pro Lvíčata přišla pár minut před koncem poločasu, kdy ze hřiště musel kvůli svalovému zranění Karabec, toho nahradil Kabongo.

A byl to právě hráč slovenského celku FK Železiarne Podbrezová, jenž přidal po změně stran třetí trefu. Kabongo dostal ve vápně hodně volného prostoru a míč poslal nechytatelně k tyči – 3:0.

Prostor ke zlepšení je

Následně několikrát zahrozil Island, ale jeho velké příležitosti zůstaly nevyužity. Naopak v 70. minutě vymyslel Ševčík geniální průnikovou přihrávku pro Filu a ten v úniku nezaváhal – 4:0. Hosté zaznamenali čestný úspěch z pokutového kopu, který bezpečně proměnil Ingason – 4:1.

„Určitě tam ještě chyby byly, v některých chvílích nás i přehrávali, takže prostor ke zlepšení je, ale asi to bylo z naší strany opravdu nejlepší utkání,“ měl jasno Fila.

Svěřenci trenéra Suchopárka zapsali první výhru ve čtvrtém kvalifikačním duelu. Co pro ně znamená? „Nedá se říct, že nic, ale spíš to byla taková povinnost to tady urvat za ty předcházející zpackané zápasy. Máme ale naději, což je pro nás důležité,“ dodal dvougólový střelec Fila.

Česko U21 - Island U21 4:1

Fakta - branky: 13. Sejk, 20. Fila, 52. Kabongo, 70. Fila – 79. Ingason (pen.). Rozhodčí: Gidženov – Mitrev, Hadžijski (vš. BUL). ŽK: Vydra, Kabongo - Sigurgeirsson, Ingason. Diváci: 9126. Poločas: 2:0.

Česko U21: Kinský – Koželuh (90+1. Prebsl), Vitík, Chaloupek, Labík – Vydra – Karabec (39. Kabongo), Icha, Ševčík (80. Višinský) – Sejk (90+1. Slončík), Fila (80. Kričfaluši). Trenér: Suchopárek.

Island U21: Petersson – Gudmundsson, Karlsson, Róbertsson (87. Pálsson), Valgeirsson – Lúdviksson (79. K. Jónsson), Baldursson, Jóhannsson (61. Djurić) – Sigurgeirsson (46. Kristjánsson), Mikaelsson (87. Wöhler), Ingason. Trenér: Jónasson.