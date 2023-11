Kabongo po dloubáčku od Vydry srazil Slováky, pak chválil stadion: Je hustej

/VIDEOROZHOVOR/ Christophe Kabongo! Tohle jméno si zapamatujte. Člen českého reprezentačního týmu do 21 let ukázal v Hradci Králové, co v něm dřímá. Vytáhlý útočník, který s fotbalem začínal v pražském Meteoru, v deseti už byl ve Spartě a tátu má z Konga, v pondělním přípravném duelu rozhodl o výhře 2:1 nad Slovenskem. Na plac šel sice až po změn stran, ale hru okamžitě oživil, dostával se do šancí a v 60. minutě po luxusním dloubáčku od spoluhráče Patrika Vydry s přehledem proměnil únik. Ve čtyřech duelech za Lvíčata se trefil už třikrát. Co řekl bezprostředně po zápase? Na to se podívejte ve videu.