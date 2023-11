Reprezentační tým do 21 let si v Hradci Králové odbyl historickou premiéru. V přípravném duelu na Malšovickém stadionu porazili 2:1 Slovensko, když se o branky Lvíčat postarali Alijagič a Kabongo. Duel sledovalo na východě Čech 4568 diváků. „Jsem za celý tým rád, že se nám to povedlo. Soustředění splnilo očekávání, vyzkoušeli jsme si nový stadion, prostředí bylo perfektní, přišlo hodně diváků a vytvořili skvělou atmosféru,“ pochvaloval si český kouč Jan Suchopárek.

Lvíčata se utkala na Malšovickém stadionu v Hradci Králové se Slovenskem. | Video: Deník/Vladimír Machek

Lvíčata vstoupila do malého federálního derby velkým náporem a už po 13. minutách šla do vedení. Višinský poslal od rohového praporku míč do vápna, který propadl až na nohu Alijagiče, jenž neměl problém zakončit do odkryté branky. Domácí výběr i nadále hrozil ze standardních situací. O pět minut později rozehrál Višinský další roh na Alijagiče, tentokrát míč do bezpečí odehrál Benko.

„Standardky jsme řešili v tréninku trošku jinou formou než na minulých srazech. Řekl bych, že to výborně kopal Denis Višinský. Z těch rohů v první půli jsme hrozili. Když se to kopne do prostoru, kam hráči chtějí, aby míče šly, šance vzniknou,“ pochvaloval si Suchopárek.

Slováci dokázali srovnat krok z ojedinělé střely, ta však stála za to. Ve 22. minutě Ichu obral na polovině hřiště Tučný, balón poslal na Gajdoše, jenž se s ničím nerozpakoval a zhruba ze dvaceti metrů trefil přesně šibenici – 1:1. Ve zbytku poločasu měli navrch Češi, ale příležitosti Alijagiče a Černáka zůstaly nevyužity.

Ztracené vedení Lvíčatům vrátil po hodině hry střídající Kabongo, když využil skvělé průnikové přihrávky od Vydry a proti hostujícímu gólmanovi si věděl rady – 2:1. Vedení mohl navýšit o dalších pět minut později Sejk, ale jeho střela z hranice šestnáctky mířila těsně vedle levé tyče.

Slovensko mohlo srovnat ze závěrečného tlaku, ale v nastaveném čase podržel tým gólman Kinský proti pokusu Gaži. „Slovenský tým dokazuje, že díky jejich koncepční práci má velmi dobré výsledky, od toho našeho prvního vzájemného zápasu až do teď neprohrál. Je vidět, že to není žádná náhoda. Potvrdili to i v závěru, kdy byla jejich hra výborná,“ vyzdvihl kvality pondělního soka Suchopárek.

Na závěr pak dodal: „Těší nás, že jsme v Hradci mohli utkání odehrát, že dopadlo vítězně a tento rok jsme zakončili úspěšně.“

Česko U21 – Slovensko U21 2:1

Fakta – branky: 13. Alijagič, 60. Kabongo – 22. Gajdoš. Rozhodčí: Musial – Cieply, Gajda (vš. POL). ŽK: 79. Vydra – 7. Shudeiwa, 62. Griger, 80. Bagin. Diváci: 4568. Poločas: 1:1.

Česko U21: Vágner (46. Kinský) – Koželuh, Prebsl, Endl (64. Kadlec), Suchomel – Vydra, Icha (64. Křišťan) – Černák (46. Kabongo), Sejk, Višinský (77. Tkáč) – Alijagič (64. Vecheta).

Slovensko U21: Belko (46. Frühwald) – Gomola (46. Sauer), Bagín, Kóša, Selecký (61. Javorček) – Gajdoš (76. Leitner), Nebyla (73. Rigo), Shudeiwa (46. Šikula) – Tučný (61. Veselovský), Čerepkai (61. Griger), Kaprálik (73. Gaži).