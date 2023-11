České fotbalistky přišlo na utkání Ligy národů proti Bosně a Hercegovině podpořit v Hradci Králové téměř 7 500 diváků. Speciální nádech měl duel pro hráčku pražské Slavie Michaelu Khýrovou. Ta s fotbalem začínala mezi kluky v Jaroměři, následně svůj talent rozvíjela právě v rodném Hradci. „Těšila jsem se moc, protože odsud pocházím. Bylo tady hodně fanoušků, přijela se podívat celá naše rodina,“ hlásila po zápase, který nakonec skončilo remízou 2:2.

Michaela Khýrová (v červeném) se takhle snažila projít přes obranu Bosny a Hercegoviny. | Foto: Lubomír Douděra

„A taky tady byla snad půlka Jaroměře,“ smála se. Khýrová rozhodně odehrála dobrý zápas. Na křídle byla hodně vidět a v závěru se dostala i do dvou velký šancí, duel mohla klidně rozhodnout. Nejprve pálila levačkou z voleje těsně vedle, pak po pěkné zasekávačce stihla její pokus srazit bosenská obrana.

„Lituji toho doteď, to druhé jsem si chtěla dát na pravou nohu, ale soupeřky to stačily zablokovat, to mě hodně mrzí,“ soukala ze sebe po utkání, který potřeboval český nároďák rozhodně vyhrát, aby se vrátil na první místo skupiny. „Určitě velké zklamání. Byly jsme doma a chtěly jsme fanouškům ukázat, že fotbal hrát umíme,“ pokračovala třiadvacetiletá nadějná fotbalistka.

Na východě Čech svěřenkyním Karla Rady nevyšly vstupy do obou poločasů. Symbolicky se dvakrát po 6 minutách hry prosadila Nikoličová. „Šestá minuta, tu bychom vymazaly, ale co se dá dělat,“ pokrčila rameny Khýrová. Hlavně na začátku na Češky očividně dopadla nervozita z velkého duelu před tolika fanoušky. „Začátek se nám úplně nepovedl, myslely jsme si, že do zápasu vstoupíme mnohem lépe, ony ale začaly důrazněji než my, chtěly nám dát brzy gól, což se jim povedlo. Ale z fanoušků to nebylo, ti nás hnali dopředu,“ odmítla.

Sama si atmosféru, která byla pro ženský fotbal výjimečná, užívala. „Když vedete míč dopředu a fanoušci vás ženou, hraje se o mnoho lépe. Hodně nám pomohli, možná, že kdyby tady nebyli, tak bychom sklopily hlavy a třeba bychom ani nevyrovnaly. Oni nás podporovali po celou dobu, i když jsme prohrávaly,“ pochvalovala si rodačka z Hradce Králové.

A kde viděla největší přednosti úterního soka? „Obranu mají velmi dobrou, vysoké hráčky, což nám dělalo problémy,“ měla jasno.

Hráčky se teď vracejí do svých klubů a na Khýrovou se Slavií čeká Liga mistrů. „Nebude to nic lehkého, ostatně hned první zápas hrajeme s Lyonem, musíme se na to připravit,“ uzavřela.

