Do zápasu v bosenské Gračanici znovu na velmi těžkém terénu a za velkého horka vstoupili aktivněji hráči skotského týmu, avšak jejich aktivita vydržela maximálně patnáct minut a postupem času to byl český tým, který převzal otěže zápasu.

Hned v 19. minutě se fotbalisté Královéhradeckého KFS dostali do vedení, když po rohovém kopu propadl balon na zadní tyč k Michalu Strasserovi a ten propálil vše, co mu stálo v cestě – 1:0. Od té doby byl český tým jasně lepší a Skotové se prakticky jen bránili. V závěru poločasu byl ve stoprocentní šanci ještě Novotný, přibližně z penalty ale zcela nehlídaný zakončil nad bránu.

Pokud Skotové v prvním poločase s českým týmem ještě drželi krok, po změně stran bylo na hřišti již pouze jedno mužstvo. V 54. minutě se po rychlém protiútoku dostal balon od Novotného k Pavlu Francovi a ten pohodlně zvýšil na 2:0. Oba celky postupně prostřídaly větší množství hráčů, přesto nadále Češi jasně dominovali a kontrolovali hru.

V 76. minutě se krásně z přímého kopu trefil Štěpán Čechovič a další dvě branky pak padly i v závěrečné desetimiutovce. V 81. minutě se trefil také Marcel Štěpánek a hned o tři minuty později pak uzavřel skóre zápasu Jakub Slavík.

„Na zápas proti Skotsku jsme byli opravdu velmi dobře takticky připraveni. V zápase jsme plnili přesně to, co jsme měli, a proto jsme vyhráli takto vysoko 5:0. Byli jsme velmi trpěliví a od první do poslední minuty jsme hráli tak, jak jsme si před zápasem řekli. Při mém gólu jsme využili špatného bránění skotského týmu, o kterém jsme se bavili po zhlédnutí zápasu Skotska proti Bosně,“ řekl střelec prvního českého gólu, obránce Michal Strasser.

Trenér Roman Čáp hodnotí výhru nad Skoty:

Roman Čáp hodnotí výhru nad Skoty! | Video: FAČR

Český tým tak nadále vede kvalifikační tabulku a v úterý ho od 17 hodin bude čekat utkání proti domácí Bosně a Hercegovině, kde se rozhodne o postupujícím na amatérské mistrovství Evropy.

KFS Hradec Králové – Centrální Skotsko 5:0 (1:0)

Fakta - branky: 19. Strasser, 54. Franc, 76. Čechovič, 81. Štěpánek, 84. Slavík. ŽK: Štěpánek – Seagrave, Crane, Black. Rozhodčí: Kringstad – Haukåsen (oba Norsko), Makarić (Bosna a Hercegovina).

KFS Hradec Králové: Hladík – Strasser, Škoda, Knap, Drobný (70. Bekera) – Mates (58. J. Kabeláč) – Brejcha (58. Štěpánek), Franc (70. Blažek), Horčička, Čechovič – Novotný (79. Slavík).

Centrální Skotsko: Cowan – McGuire, Peterson (64. Crane), Murphy (72. McCulloch), Walker (72. McKenzie) – Calder, Brown – Seagrave (64. O'Neill), Black, Martin – McDonagh (79. Watt).

Tabulka 1. Královéhradecký KFS (Česko) 2 2 0 0 8:0 6

2. Region Tuzla (Bosna) 2 2 0 0 4:1 6

3. Centrální Skotsko (Skotsko) 2 0 0 2 1:8 0

4. Amatéři Albánie (Albánie) 2 0 0 2 0:4 0

Aleš Strouha/FAČR