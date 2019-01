Chrudim, Převýšov - Česká fotbalová liga s dvojicí týmů z regionu pokračovala 24. kolem.

Ilustrační foto | Foto: Karel Dvořák

Chrudim - Králův Dvůr 0:0, penalty 2:4

V domácím utkání sahala Chrudim v závěru po třech bodech. Nakonec se musela smířit s jedním, když po bezbrankové remíze hosté vyhráli penaltový rozstřel o bod navíc.

Fakta – rozhodčí: Severýn – Ulrich, Petřík. ŽK: 2:5. Diváci: 300. Poločas: 0:0. Chrudim: Mrázek – Řezníček, Radouš, Drahoš, Mastík – Kesner, S. Langr (54. Sixta), Hauf (86. Tlapák), Krčál, Luptovský (77. Kratochvíl) – Rybička. Králův Dvůr: Boháč – Petr, Šilhavý, Sus, Procházka – Kabele, Balšánek, Kraus, Hlinka – Moravec (89. Eliáš), Hájek (80. Zelenka).

Pavel Jirousek, trenér Chrudimi: „Soupeř vstoupil velmi dobře utkání, prvních dvacet minut nás k ničemu nepustil, pak se hra do konce poločasu srovnala. Ve druhé půli jsme měli tlak, ale soupeř ubránil i několik našich šancí. Vrcholem byla v závěru utkání nařízená penalta po faulu Kabeleho, kterou jsme bohužel neproměnili. Do těch penalt jsme šli samozřejmě s horšími emocemi než soupež a to se projevilo, takže bereme z utkání jen bod. Ale máme šňůru několika zápasů, kdy bodujeme. Tým se sebere, takže z toho neděláme tragédii."

Domažlice - Převýšov 2:0

Krátce před přestávkou byl po druhé žluté vyloučen hostující Černý a domácí po změně stran početní výhodu zužitkovali dvěma brankami.

Fakta – branky: 49. Buršík, 66. Hrdlička. Rozhodčí: Benedikt. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (40. Černý). Diváci: 396. Poločas: 0:0. Domažlice: Švihořík – Bauer, Mužík, Kyndl (46. Špírek), Beránek – Javorský, Buršík (69. Lucák), Hrubý, Braun – Hrdlička (71. Lešek), Roubal (86. Bláha). Převýšov: Lindr – Doležal (78. Veselka), Černý, Bederka, Špidlen – Jarkovský – J. Labík (52. T. Labík), Vobejda (78. Sedláček), Týfa (67. Bláha), Urbanec – Bastin.

Tomáš Hrabík, trenér Převýšova: „Do utkání s velmi kvalitním mužstvem jsme vstupovali s tím, že chceme bodovat. Zápas jsme začali dobře a byli domácím vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme ale udělali individuální chybu, kterou musel hasit Jirka Černý faulem, za který viděl druhou žlutou. Tento moment hodně ovlivnil zbytek duelu. Domácí ve druhé půlce vstřelili dvě branky, čímž utkání rozhodli ve svůj prospěch. Pro nás je to bohužel třetí prohra v řadě. Musíme udělat vše pro to, abychom v následném domácím zápase porazili Dobrovici."

Další výsledky – 24. kolo: Písek – Kolín 2:1, Dobrovice – Most 3:1, Benátky – Benešov 2:1, Čáslav – Vltavín 0:2, Jirny – Žižkov 1:4, Štěchovice – Táborsko B 1:1, pen. 4:2, Zápy – Tachov 3:0.

Tabulka:

1. Chrudim 24 16 2 2 4 53:23 54

2. Zápy 24 14 4 1 5 42:25 51

3. Loko Vltavín 23 14 2 4 3 55:25 50

4. Domažlice 24 14 3 2 5 49:31 50

5. Žižkov 24 15 0 4 5 57:23 49

6. Jirny 24 14 2 3 5 42:34 49

7. Písek 24 13 2 2 7 38:27 45

8. Králův Dvůr 23 9 6 2 6 31:25 41

9. Dobrovice 24 11 2 2 9 50:33 39

10. Štěchovice 24 8 5 2 9 27:24 36

11. Převýšov 24 10 2 0 12 37:31 34

12. Táborsko B 24 9 2 3 10 32:46 34

13. Kolín 24 9 0 2 13 24:35 29

14. Benátky n. J. 23 6 3 3 11 27:45 27

15. Benešov 23 5 4 3 11 27:41 26

16. Tachov 23 6 1 2 14 30:41 22

17. Most 24 4 1 4 15 20:48 12

18. Čáslav 24 3 1 1 19 18:61 12

19. Brozany 23 2 1 1 19 16:57 9

(Pozn.: SK Union 2013 v zimě odstoupil ze soutěže. Jeho výsledky byly anulovány. Mostu bylo odečteno 6 bodů za to, že v minulosti nezaplatil za zahraničního hráče.)