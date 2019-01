Letohrad -Souboj pátého a čtvrtého celku v jarní tabulce dopadl lépe pro Letohradské. Diváci rozhodně nelitovali, že dali přednost fotbalu před místní poutí.

Letohrad - Boleslav B 1:0

Domácí vlétli do zápasu jako uragán. Nejprve Glosova střela, která mířila do šibenice, řádně protáhla brankáře hostí Kubáska a po dvou minutách hry střílel Glos do tyče. Následnou dorážku nezvládl Kočí a z malého vápna přestřelil.

Z velkého tlaku Letohradu se hosté oklepali po patnácti minutách a i oni ukázali, čeho jsou schopni, ale ani na druhé straně se brankově neurodilo. Pokusy Macha, Sedláčka ani Vajgla za Kykalovými zády neskončily.

Ve druhé půli se několikrát konal souboj mladoboleslavského Sedláčka s brankářem Kykalem a vítězem byl vždy domácí gólman. Když lízla na druhé straně tyč střela D. Stejskala, zdálo se, že zápas skončí remízou. Jenže v 81. min. rozehrál přímý kop Vaniš, nejvýš vyskočil Kočí a hlavou zajistil Letohradu čtvrté domácí vítězství za sebou.

Branky: 81: Kočí. Rozhodčí: Henych (Mariánské Lázně). ŽK: 2:0. Diváci: 650. Poločas: 0:0. FK OEZ Letohrad: Kykal – Vaniš, Strasmeier, Lukeš, Adam – D. Stejskal, Řehák (58. Kail), Honka, Glos (83. Kříž) – Kočí (89. M. Stejskal), Gulajev. FK Mladá Boleslav B: Kubásek – Murárik, Brožek, Mrvík, Mach (74. Horák) – Vajgl (69. Fabián), Sedláček, Svoboda, Ditrich (84. Kadlec) – Bořil, Vizingr. (ros)

Náchod - Vlašim 0:1

Náchod/ Naprázdno vyšli v dalším mistrovském utkání třetiligoví fotbalisté Náchoda, kteří doma podlehli lídrovi České fotbalové ligy 0:1.

V první půli byli hostující fotbalisté aktivnějším mužstvem, jenže dobře pracující defenziva Náchoda je prakticky k ničemu nepustila. První střelecký pokus si tak připsali na své konto domácí, jenže Nejman v 9. min. z uctivé vzdálenosti brankáře hostí nepřekvapil.

O chvíli později pak hlavičkoval těsně nad vlašimský Bálek. V 18. min. se po rohu dostal k hlavičkovému zakončení domácí Kaplan a gólman Vlašimi měl hodně práce. Ve 38. min. se vlašimský Kabele prosmýkl domácí obranou a za Kobosem zvonila tyč. Vzápětí na druhé straně neuspěl tváří v tvář gólmanovi hostí Josef Semerák.

Rozhodnutí přišlo v 54. min., kdy se dostal za domácí obranu vlašimský Bálek a prostřelil Kobose – 0:1. Přestože domácí postupně stupňovali svůj tlak, na vyrovnání už nedosáhli.

Branka: 54. Bálek. Rozhodčí: Bohatý (Jablonec) ŽK: 1:0. Diváci: 400. Poločas: 0:0. FK Náchod–Deštné: Kobos – Hudec, Zieris, Kotal, Kaplan (39. Pohl), Jirman – Eimer, Nejman, Umlauf (78. Cekulajevs) – Semerák, Vodehnal. FC Graffin Vlašim: Toma – Schuster, Petrů, Lizák, Nešpor – Kabele, Vebr, Křeček, Švamberg (82. Balšánek) – Vořechovský (74. Veselý), Bálek. (mr)