Pardubice B – Hradec Králové B 0:0

Aleš Čvančara, trenér Hradce Králové B: „Byl to těžký zápas, soupeř zatím neprohrál a před utkáním měl 7 bodů. My tam jeli v naší klasické sestavě, kterou praktikujeme už několik posledních kol. Hrál se zajímavý fotbal, góly nepadly jen zásluhou brankářů. Jsem přesvědčen, že tam byly minimálně tři fantastické zákroky, které zabránily vstřelení gólu. Nakonec utkání skončilo asi zaslouženou remízou. Nás těší, že jsme podali kvalitní týmový výkon, který byl zároveň podpořen velice dobrými individuálními výkony.“

Mladá Boleslav B – Chlumec nad Cidlinou 4:0

Miloš Sazima, trenér Chlumce nad Cidlinou: „Zasloužená prohra. Tentokrát bylo všechno špatně, jsme hodně nespokojeni. Hráli jsme příliš pomalu, dostali laciné branky, neprosadili jsme se ze spousty standardek. V týdnu máme na čem pracovat.“

DIVIZE – skupina C

Čáslav – Náchod 1:2

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „Zajížděli jsme na hřiště kvalitního soupeře, který doma body nerozdává. Navíc jsme byli před utkáním na posledním místě průběžné tabulky. Zvolili jsme jiné rozestavení hráčů, chtěli hrát více kombinačně a odvážněji přecházet do útoku. Na naše momentální možnosti jsme podali velice kvalitní výkon a ten nám zajistil velice důležité body. Doufám, že to bude odrazový můstek pro další ještě kvalitnější výkony. Musím kluky pochválit za herní disciplínu a maximální fyzické nasazení.“

Trutnov – Liberec B 2:3

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „Rezerva ligového Liberce přijela do Trutnova s jasným cílem odvézt si tři body, což se jí také povedlo. Do utkání vstoupili hosté lépe a úvodních dvacet minut bylo v jejich režii. Po zbytek poločasu se však hrál vyrovnaný zápas a do šatny jsme šli s nadějným vedením 2:1. Druhou půli už ovládl Liberec. My jsme se díky jeho kvalitě nedostali k naší hře a nevytvořili si už další gólovou příležitost. K zisku bodu chybělo pět minut, jenže hosté dokázali udeřit z rohového kopu, kdy jsme nedokázali pokrýt nejlepšího hráče – exligistu Hadaščoka.“

Dvůr Králové – Benátky 0:3

František Šturma, trenér Dvora: „Soupeři musím pogratulovat, protože byl lepší, dynamičtější a fotbalovější. Benátky mají dobrý tým, jsou jedním z aspirantů na postup. My jsme ve stádiu práce, protože náš tým se tvořil zhruba před třemi týdny. Kluci si na sebe zvykají, nějakým způsobem pracujeme. Sedá si to, ale musíme přidat, protože takhle to nejde. Děláme spousty chyb, Benátky nás jednoznačně přehrály, mají lepší tým.“

Nový Bydžov – Turnov 0:1

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Prohráli jsme doma asi po dvaceti zápasech, ale zaslouženě. Soupeř byl kreativnější, důraznější, lépe předvídal a měl více šancí. Bohužel pro nás mě mile překvapil, možná jsme ani nečekali, že bude takhle kvalitní. Škoda, že když se nám ve druhé půli konečně povedla akce, tak jsme následně nedali penaltu. To považuji za stěžejní moment. Kdybychom ji proměnili, věřím, že by se duel překlopil na druhou stranu. Je potřeba porážku přijmout, trochu si to rozebrat, ukázat chyby a přemýšlet, proč se tak stalo.“