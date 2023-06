Chlumecký Staněk: V béčku i céčku máme ty nejvyšší ambice, chceme být co nejvýš

/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ Veni, vidi, vici aneb přišel, viděl, zvítězil. I tak by se dal charakterizovat počin, kterým se prezentoval fotbalista PETR STANĚK z Chlumce nad Cidlinou. Jednadvacetiletý středopolař nastupující nyní za rezervu šel v úterý píchnout céčku, které usiluje o postup do I. B třídy, a v domácí dohrávce proti Dohalicím (7:3) stihl do 60. minuty vsítit čtyři branky.

Petr Staněk (s míčem) | Foto: archiv P. S.

Petře, hrajete krajský přebor a šel jste pomoci C týmu do okresního přeboru, kde se vám střelecky zadařilo. Vsítil jste čtyři góly a po hodině hry jste mohl jít střídat. Bylo to nějak takhle? Je to tak, jak říkáte. Přesně tak. Hraju teď už za B tým a byl jsem vypomoct klukům z C týmu. Taková produkce musela potěšit, že? Ano, to rozhodně. Byl znát výkonnostní rozdíl mezi soutěžemi? Prosazoval jste se o to snáz? Máte pravdu. Kraj je mnohem rychlejší a tvrdší. V okrese je prostě víc času na všechno. Díky tomuto vítězství Chlumec C poskočil na první místo. Bude ho chtít udržet až do konce? To je jasná věc, chceme první místo a postup, chceme do I. B třídy. Petr StaněkZdroj: archiv P. S.Co říkáte na tu tlačenici na čele tabulky, kde pod vámi jsou o pouhý bod hned tři týmy? Jo, je to tak. My teď máme tři silné soupeře, tak doufám, že všechno vyhrajeme, abychom si upevnili pozici na prvním místě. Ale nebude to vůbec jednoduché. V posledních dvou kolech jedete na Nový Hradec a do Nechanic, tedy ke konkurentům v boji o postup… Na Novém Hradci to podle mě bude strašně těžké a pak v Nechanicích určitě taky. Musíme to všechno zvládnout za tři body. Takže už nebudete chtít zaváhat, abyste to udrželi? Přesně tak. Vraťme se ještě k vašim čtyřem gólům. Je to vaše zápasové maximum? Tehdy v dorostu jsem dával ještě víc. Kolik? Měl jsme tam dva povedené zápasy rovnou za sebou. V jednom jsem dal sedm gólů a ve druhém pět. Býval jste tedy v mládeži střelcem? Můžeme to tak říct. Petr StaněkZdroj: archiv P. S.S béčkem Chlumce jste v krajském přeboru čtvrtí a máte nejlépe střílející tým soutěže. Tam panuje spokojenost se sezonou? Jo, maximální spokojenost. Ještě bychom tedy chtěli zabojovat o bednu, o nějaký třetí flek. Ten patří Rychnovu, na který ztrácíte bod. To je asi hratelné, co? Asi určitě. Taky tam chceme všechno vyhrávat, každý zápas, abychom byli co nejvýš. Máme ty nejvyšší ambice jak v béčku, tak i v céčku. A jaké jsou vaše osobní ambice do budoucna? Určitě se probojovat do A týmu. Už jste do něj nakoukl? Málokrát. Byl jsem párkrát na tréninku, ale to bych spočítal i na jedné ruce.

