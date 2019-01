Hradec Králové - Na začátku jara vlétl do ligy, v osmnácti letech ukazoval, že by mohl být velkým příslibem. V Jihlavě dal dokonce první gól v elitní soutěži. V posledních dvou utkáních Hradce však mladý fotbalista Jakub Šípek, jehož spoluhráč Tomáš Malinský označil za dravce, v nominaci chyběl.

Jakub Šípek. | Foto: fchk.cz

Při zápase s Plzní seděl na tribuně, sledoval, jak se spoluhráči bijí s jedním z favoritů.

„Kuba se vrátil z reprezentačního srazu. My jsme s ním hned po příletu mluvili a on nám sdělil, že se cítí hodně unaven a oslabený. Na to konto jsme ho nebrali ani do nominace," vysvětlil trenér Milan Frimmel. „Každý to snáší jinak. Kubovi jsme program přizpůsobili, dali jsme mu více volna a hrát byl za dorost kvůli vytížení. Nyní s námi již normálně trénuje a na víkend bude připraven," dodal hradecký kouč.