Hradec Králové /KOMENTÁŘ/ - Krajský přebor ve fotbale: V kole hostů první čtyři týmy tabulky svoje zápasy jasně vyhrály a vůbec nešetřily střelným prachem.

Fotbalisté Provodova (v modrém) | Foto: Zdeněk Majer

Vedoucí Červený Kostelec to neměl v Hořicích vůbec jednoduché, po nerozhodném prvním poločase domácí nevyužili dvě veliké šance a inkasovali až v poslední desetiminutovce.

Nový Bydžov měl zápas v Dobrušce pevně ve svých rukách. Vše zařídil hrající trenér Michal Blažej, který si připsal čtyři „kanadské" body - dva góly dal a na další dva přihrál.

Broumov pořád pije z kalichu hořkosti - v Libčanech hned na začátku zápasu neproměnil dvě vyložené šance, a pak se už skóre začalo měnit jen na jeho straně - od vyšší porážky ho uchránil vynikající brankář Drahorád.

Do šedi fotbalového průměru se propadla exdivizní Jaroměř, která inkasovala čtyři góly od rozjetého Rychnova nad Kněžnou, což na webu KFS komentoval domácí trenér Roman Kyral: „Prohospodařili jsme první poločas. Soupeř jednoduchou hrou a neskutečně vysokou produktivitou nemilosrdně trestal naše chyby. Ve druhém poločase jsme měli jasnou herní převahu, dostali se do několika stoprocentních šancí, které jsme ale neproměnili. Pro nás je to dnes velmi krutá porážka." Rychnov začal sezonu dvěma prohrami (Sl. Hradec 0:3, N. Bydžov 2:3) a od té doby zaváhal v osmi duelech už jen jednou (Libčany 1:2) a získal 20 bodů.

V nerozhodném duelu Lázně Bělohrad - Chlumec nad Cidlinou prokázali domácí, že bonusové penalty umějí, letos jsou v nich stoprocentní (3/3). Bod navíc si zajistili po zásluze, byli nebezpečnější.

V domácím prostředí překvapivě prohrál Kostelec nad Orlicí, i když byl herně lepší než Nové Město nad Metují. Fotbalová krása však body do tabulky nepřináší. Na gól z penalty ve 13. min. ještě stačil zareagovat, na ten druhý v 54. min. už nikoliv. Pochvalu za svůj výkon zaslouží hostující brankář Holý.

Zajímavý fotbal se hrál v duelu Vysoká nad Labem - Jičín, domácí to i bez několika hráčů základní sestavy hned od začátku zmáčkli, ale bez efektu. Hosté rozhodli gólem dvacet minut před koncem, několik jejich šancí zlikvidoval pozorný brankář Menšl.

Spolu s Broumovem je bez výhry v normálním hracím čase i Provodov. Tentokrát nestačil na hradeckou Slavii, která trestala chyby čtyřmi góly, o dva se postaral „probuzený" kanonýr Derner. (fr)

Událost kola

Jaroměřský Klouček dal nejrychlejší gól sezony - Rychnov po jeho hlavičce inkasoval už v 58. sekundě zápasu, čímž padl rekord Hubičky (1:03 min.).

Zklamání kola

Domácí prohráli šest z osmi duelů, čest zachraňovaly Libčany výhrou nad Broumovem; duel Lázně Bělohrad - Chlumec skončil 0:0 a penalty 10:9.

Výrok kola

„Prohospodařili jsme první poločas, je to velmi krutá porážka."

(Roman Kyral, trenér Jaroměře)

Střelci

10 branek - Koval, 8 - D. Hlava (oba Červený Kostelec), 7 - Hubička (Libčany), Čenovský, 6 - Korenčík, (oba Jaroměř), Hašek (Kostelec n. O.), M. Kučera (Chlumec n. C.), 5 - Nožka (Provodov), F. Stieber (Rychnov n. K.), Blažej (Nový Bydžov)

Krajský přebor - sestava 9. kola podle Deníku

Holý (Nové Město n. Met.) - L. Hlava (Červený Kostelec), Stránský (Nový Bydžov), K. Černý (Lázně Bělohrad) - Blažej (2, Nový Bydžov), Chromek (3, Libčany), J. Kuneš (2, Hořice), Hubička (2, Libčany) - Počtýnský (Rychnov n. K.), M. Mészáros (Jičín), Derner (Slavia Hradec)

Hvězda kola: Michal Blažej (RMSK Cidlina Nový Bydžov)