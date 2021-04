V aktuální situaci si nedovolím nezeptat se, jak hráči mládežnických týmů zvládají současnou situaci, kdy už několik měsíců nemohou trénovat klasicky s týmem?

Máme výhodu v tom, že jsou to výběroví hráči, tím pádem kluci mají svoji vlastní motivaci a nějakým způsobem na sobě pracují na základě individuálních tréninkových plánů, které dostávají. My pak od nich dostáváme zpětnou vazbu například přes aplikace na běhání. Takhle to funguje u kategorií od U15 směrem k dorostům. Co se týká mladších kluků, tam děláme různé challenge či videotréninky a snažíme se je motivovat k tomu, aby na sobě pracovali. Pomáhá nám v tom například i hráč A-týmu Jan Mejdr, který s klukama měl takovou besedu.

Je nyní v hradecké mládeži nějaký výjimečný talent, na který se fanoušci v blízké době mohou těšit?

Jsou tam kluci, kteří hrají v mládežnických reprezentacích a ti určitě mají perspektivu. Těch aspektů, jestli se pak prosadí v dospělém fotbale, bude ale rozhodovat víc. Třeba takový Denis Donát je ročník 2001 a nyní nastupuje v áčku téměř pravidelně. Mladší ročníky to ale teď budou mít složitější, právě kvůli tomu, že rok pořádně netrénovali. Ani to, co fungovalo dřív, že talentovaní kluci chodili o reprezentačních přestávkách trénovat s áčkem, teď z důvodu celkové snahy izolace A-týmu praktikovat nelze.

Zmínil jste ročník 2001, kam spadá i Filip Firbacher. Jak vnímáte jeho posun od roku 2018, kdy jej deník Guardian zařadil mezi 60 nejlepších fotbalistů narozených v roce 2001, do současnosti, kdy je na hostování ve Vlašimi, kde nedostává velké porce herního času?

Teď moc nehraje, ale nemám bližší informace, jestli to není z důvodu nějakého prodělaného zranění v poslední době.

Má podle vás na to, stát se v budoucnosti klíčovou postavou A-týmu?

Pokud na sobě bude neustále pracovat, tak nevidím jediný důvod, proč by neměl. Právě proto také odcházel na hostování, aby dostal větší minutáž a nasbíral zkušenosti. Když jsem s ním naposledy mluvil, říkal mi, že je spokojený a pracuje na sobě, takže teď je to jen o tom, aby šanci, až se mu naskytne, náležitě využil.

Pokud hráč ve věku starších žáků či dorostu dostane nabídku od Sparty nebo Slavie, jak je těžké udržet ho v Hradci?

Záleží na konkrétním hráči. Třeba u Daniela Samka, který se teď začíná prosazovat do dospělého fotbalu ve Slavii, šlo o přirozený vývoj, kdy z jeho strany a celkově jeho okolí byla ambice hrát v top klubu. Teprve čas ukáže, jestli to byla správná cesta. Rozhodně to byl velký talent hradeckého fotbalu a je škoda, že tu nezůstal. Pak jsou tady další případy, kdy hráč odešel, jako například Dan Horák do Sparty. Teď hraje v Jihlavě, a přitom mohl stabilně nastupovat tady. Ale naopak třeba David Jurčenko také dostal nabídku od jednoho z pražských S, ale rozhodl se zůstat. Je vidět, že si vybral jinou cestu, ale my ho bereme jako velký talent a jeho vývoj vidíme velmi pozitivně.

PŘI TRÉNINKU. Šéftrenér mládežnické základny FC Hradec Aleš Čvančara.Zdroj: fchk.czNebývá u těchto přestupů na kluky vyvíjen tlak ze strany hráčských agentů, kteří dnes zastupují hráče již od útlého věku?

To si nemyslím. Každý agent akorát dá rady rodičům, ukáže jim svůj pohled na věc. Nevěřím tomu, že by je do něčeho tlačili proti jejich vůli. Nakonec jsou to rodiče, kdo to musí ve finále rozhodnout.

V posledních několika letech začal být patrný odliv kluků od fotbalu, kdy značná část dětí dává přednost jiným sportům. V čem je podle vás problém, že fotbal není tak atraktivní?

Mnoho jiných sportů bylo už za nás, tady jde spíš o to, jak se v malých klubech věnují výchově hráčů, aby je u fotbalu udrželi a ti hráči předčasně neskončili. Fotbal je nejpřirozenější kolektivní sport, ke kterému potřebujete jen míč a hrát ho můžete v nějaké formě téměř kdekoli. Ke všem ostatním sportům už potřebujete nějaké speciální podmínky. Jak před nějakou dobou byl boom ve florbale, tak teď už tolik není. Ve futsale to samé. Jsou období, kdy ti kluci půjdou hrát něco jiného, ale fotbal stále pro radost mají jako doplňkový sport. Takže je to hlavně o tom, jak malé kluby dokážou mladé hráče u té činnosti udržet. Je to o tom, jak se o ně starají a je to i o nadšencích, kteří zejména v malých klubech si třeba berou na starost trénování dětí či se jinak podílí na chodu klubu. Ale aktuální covidová situace řešení takového problému vůbec nepomáhá.

V Hradci má od příští sezóny začít fungovat Regionální akademie FAČR. Co to pro výchovu mladých fotbalistů znamená?

Nejenže je to prestižní záležitost pro celý kraj, ale hlavně nám to rozšiřuje možnosti v mnoha důležitých směrech, jako je například fyzioterapie, nebo třeba lepší možnosti v kondičním tréninku. A i přesto, že v Hradci je tohle vše v současnosti nastaveno velmi dobře, bude to znamenat posun nahoru. Byl jsem dokonce u vzniku celého projektu a hodně mu věřím. Proto mi přijde škoda, že v Hradci není od samého počátku.

František Ježek