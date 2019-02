Trenér Pavel Jirousek, MFK Chrudim: „V kabině jsem hráčům celou dobu před utkáním říkal, že to bude náročné. Převýšov kopat umí, je teď nalomený psychicky po nezdarech v závěrech, co se jim přihodily. Nutno podotknout, že náš výkon v první půli nebyl dobrý. Zaostávali jsme pohybově, soupeř držel balon vzadu. Jeho taktice prospělo, že jsme si ze standardní situace nechali dát branku. Nebyl to náš fotbal, nedostávali jsme se k balonu tak, abychom se rozjeli. Změny ve druhé půli nám prospěly, dostali jsme se do tlaku, a pak už kluci za tím vítězstvím došli. Ale nebyl to náš optimální výkon.

V příštím kole přijede fotbalový mančaft Domažlice. Už jsme měli možnost se s nimi v sezoně potkat v poháru, dva nula nás porazily, takže bychom jim to rádi vrátili, ale respektujeme je. Myslím, že budeme silnějěší, i když ani tam jsme nepodali špatný výkon v poli. Ale já doufám, že budeme doma v koncovce dravější.“

Trenér Tomáš Hrabík, SK Převýšov: „No, co k tomu říct? Utkání se nám nepovedlo. Domácí byli po celý zápas lepší a zaslouženě vyhráli.“