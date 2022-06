Ač výsledek vypadá pro hosty nelibě, tak na trávníku nám byli vyrovnaným soupeřem, ale my jsme většinu svých šancí proměnili.

Vy jste nasázel čtyři branky. Nejpovedenější zápas sezony z vašeho pohledu?

Nejpovedenější pro mě jsou určitě oba zápasy se silnou Solnicí, kterou jsme jako jediní dvakrát na penalty porazili a ukázali sílu našeho týmu v těžkých zápasech, což pro mě je důležitější než individuální výkony.

Umístili jste se na konečném třetím místě, jak celý ročník v I. A třídě hodnotíte?

Sezonu hodnotím kladně. Třetí místo je pro nás určitě úspěch. Měli jsme ambice postoupit, což se sice nepodařilo, ale to chceme napravit právě příští rok.

Jaká byla rozlučka se sezonou v České Skalici?

Po zápase s Trutnovem něco proběhlo a myslím, že pár z nás se z toho probralo až v týdnu, ale to hlavní nás čeká právě tento víkend. Jestli něco ve Skalici umíme, tak určitě slavit (směje se).

Spekuluje se, že by do divize mohla jít Slavie a vy byste dostali nabídku na postup do krajského přeboru, víte o tom něco?

Něco jsme slyšeli, ale pro nás to není vůbec důležité. Chceme si to vykopat sami na hřišti a myslím, že mluvím za celou kabinu.

Chtěl byste, aby se v České Skalici hrála nejvyšší krajská soutěž? Měl by na ni tým kvalitu?

Je to náš cíl pro příští sezonu, pro nás i pro naše skvělé fanoušky by to byl veliký úspěch. Kvalitu na to určitě máme, minulou sezonu jsme si to ukázali třeba výkonem proti Libčanům v poháru, i když jsme prohráli na penalty.

V sezoně jste nasázel 21 branek, spokojenosti?

Pro mě individuální statistiky nehranou vůbec žádnou roli. Samozřejmě, že góly potěší, ale týmový úspěch je pro mě to, proč to tady ve Skalici hraju.

Dříve jste působil v nižších německých soutěžích, jak na to vzpomínáte a co vám to do fotbalové kariéry dalo?

Poznal jsem jinou kulturu, do života mi to přineslo hrozně moc. Nakonec sedm a půl roku v Německu uteklo jako voda. Fotbal jsem si tam užíval. I v nižších soutěžích se o nás starali skoro jako o profesionály. Fotbal se tam dělá jinak, dávají do toho více srdíčka, než je to třeba tady u nás v Česku.

Do České Skalice jste se vracel před dvěma lety. Byl to jediný klub, kam jste se chtěl vrátit?

Ano, nikam jinam jsem nechtěl, i když nabídky samozřejmě byly. Ale pro mě byl návrat do Skalice to nejdůležitější. Chci tady ještě něco dokázat!

Nemáte po letošní sezoně, která se vám takto vydařila nabídky odjinud?

Ať se ani nikdo nesnaží mě kontaktovat. Nemyslím to ve zlém (směje se), ale já chci být ve Skalici.

Co budete dělat během letní přestávky?

Co nejvíce užívat volného času, kterého v sezoně moc není a myslím, že mluvím za všechny fotbalisty. Tenhle rozhovor děláme z Rock for People v Hradci Králové.

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás ještě kromě fotbalu baví?

Jako většina našeho týmu pracuji na Agru v České Skalici. K mužskému fotbalu ještě trénuji starší žáky, což mě hrozně baví a naplňuje. A nesmím zapomenout na moji přítelkyni, která je ke všemu tolerantní, i když občas přijdu později z tréninku.