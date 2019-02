Královéhradecko - Nový Bydžov si může za prohru sám, porážka hradecké rezervy je prý příliš krutá

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jaroslav Mach

Převýšov FC Hradec B 5:1

Bohuslav Pilný, trenér SK Převýšov: „V první řadě bych chtěl říct, že výsledek úplně neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Do 65. minuty nás hradečtí mladíci pořádně zlobili. Zápas rozhodl až třetí náš gól. Potom už hosté rezignovali. Nicméně pro diváka to muselo být zajímavé utkání.“

Luděk Jelínek, asistent trenéra FC Hradec B: „Myslím si, že na hřišti jasně nejlepšího mužstva v divizní soutěži jsme sehráli poměrně dobré utkání, které bohužel ovlivnila závěrečná čtvrthodina. Domácí nás gólově potrestali, my jsme naopak v derby neproměnili řadu šancí. Porážka je pro nás hodně krutá.“

Admira Praha N. Bydžov 2:1

Martin Firbacher, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Odjeli jsme na sebe hodně nazlobeni. Za prohru si totiž můžeme sami. Za stavu 1:0 pro nás jsme mohli z několika šancí přidat druhou branku, ale nic jsme nedali. Po přestávce domácí rychle vyrovnali, a když už vše vypadalo na remízu, přišla chybička do té doby výtečného Cejnara. Přes absenci Krejčího, Věchta a Ševčíka jsme hráli solidní zápas. Kluci, kteří naskočili, si nevedli špatně. Mrzí nás to, jak naši zkušení hráči hazardují s předfinální a finální fází. Přítomný internacionál Láďa Vízek zhodnotil zápas takto: Bylo to jasně na remízu, ale zápasy se rozhodují v šestnáctce. A měl pravdu.“

Dvůr Králové Mšeno 1:1

Miloš Dvořák, trenér TJ Dvůr Králové: „Bod je pro nás velkou ztrátou. Podruhé v řadě se nám nepodařilo před vlastními fanoušky potvrdit tříbodový zisk ze hřiště soupeře. V zápase jsme byli lepším týmem, úspěšná koncovka, jakou jsme prokazovali v úvodních kolech, je ale pryč.“

Jablonec B Pardubice B 2:0

Josef Krupička, trenér FK Pardubice B: „V Jablonci jsme se přesvědčili o tom, že v poli můžeme hrát vyrovnaně s každým. Bohužel se nám ale nedaří prosadit v koncovce. Ve druhém poločase jsme Jablonec přišpendlili na půlku, ale pak jsme inkasovali neskutečně smolný gól ze standardní situace: hráč ani nevěděl, jak to dostal do branky. Hru jsme pak otevřeli a Jablonec dal z brejku na 2:0. Vrchol našeho zmaru nastal asi minutu před koncem, kdy Sklenář nahrál Vágnerovi před prázdnou branku a on nebyl schopen tam míč z metru dopravit.“

Náchod Turnov 0:2

Karel Havlíček, trenér FK Náchod: „Zasloužené vítězství mladého, dravého a dobře hrajícího soupeře. My jsme naopak předvedli hodně mdlý výkon. V prvních dvaceti minutách se nás přitom Turnov bál, hrál zakřiknutě, jenže pak přišel na to, že to s námi půjde a začal hrozit daleko více. Stejně jako ve středeční přípravě s Hradcem jsme soupeře posadili na koně hrubkou Hubky.“

Trutnov Polepy 0:0

Petr Kozák, trenér FK Trutnov: „Začátek utkání patřil rozhodně hostům. Ti si vytvořili dvě tři šance a my byli bezradní. Později jsme se ale z jejich převahy vymanili, hra se vyrovnala a také jsme se dostali do šancí. Druhá půle ale byla díky několika sporným verdiktům slabých pánů v černém nervózní, bohužel v našich zápasech se podobné rozhodování začíná opakovat. Remíza však odpovídá průběhu hry.“

Ústí nad Orlicí Velim 5:0

Jan Navrátil, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Utkání se nám vydařilo po všech stránkách. Důležitý byl nástup, kdy jsme už ve třinácté minutě vedli 2:0. To bylo klíčové. Dařilo se nám herně, vytvářeli jsme si další šance, které jsme ale v první půli neproměnili. Ve druhé půli jsme chtěli být aktivní. Musím pochválit všechny hráče, protože to pro nás bylo velmi vydařené utkání.“

Kolín Nová Paka 2:0

Josef Hloušek, trenér 1. FK Nová Paka: „Neproměnili jsme spoustu šancí, nemohli jsme tudíž bodovat. Na druhé straně to bylo pro nás strašně poučné utkání, které ukázalo, že mužstvo je schopné hrát se silnými soupeři. V Kolíně jsme neodehráli špatnou partii, škoda že Bažík v 79. minutě neproměnil velkou příležitost. V závěru jsem udělal několik změn v sestavě, hráli jsme vabank a ještě inkasovali podruhé. V sobotu k nám přijede Ústí nad Orlicí, další kvalitní soupeř.“ (re)