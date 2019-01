Východní Čechy - Po skončení sezony ve fotbalové divizi C jsme zástupcům osmi východočeských týmů položili stejnou otázku: Jak hodnotíte vystoupení svého mužstva v sezoně?

Fotbalová divize C: FC Olympia Hradec Králové - TJ Sokol Živanice. | Foto: FC Olympia

FC Olympia Hradec Králové

Miloš Sazima, trenér: „Obecně se dá říct, že jsme spokojeni. Chtěli jsme hrát o postup. Z tohoto důvodu jsme před začátkem sezony výrazně posílili kádr. Cílem bylo hrát pokud možno o nejvyšší příčky, a pokud nám to situace dovolí, tak i postoupit. Po podzimu jsme si vybudovali osmibodový náskok na druhé Živanice, který jsme dokázali v jarní části ještě navýšit, takže jsme splnili cíl a to vnímáme jako spokojenost."

TJ Sokol Živanice

Milan Ujec st., trenér: „Jsem rád, že se nám podařilo získat nejlepší umístění v historii klubu. Mužstvo se výkonnostně posunulo o něco nahoru a v některých zápasech sneslo parametry vyšší soutěže. Ne každý rok se povede získat 61 bodů, a to jsme ještě kvůli odstoupení Litole o další přišli. Spokojen jsem zejména s tím, jak hráči přistupovali nejen k zápasům ale i k tréninkům. A měli zájem přistoupit na jiný styl trénování a jiné herní pojetí."

SK Vysoké Mýto

Roman Oliva, trenér: „Konečný výsledek je zhruba takový, jaký jsme si přáli, i když jsme si mysleli, že do tabulky pravdy budeme mít o nějaký ten bod více."

TJ Dvůr Králové

Pavel Matějka, trenér: „Z mého pohledu šlo o úspěšnou sezonu. Na jejím začátku jsme měli určité problémy, ale jaro nám vyšlo nad očekávání dobře. S konečným umístěním určitě panuje spokojenost, ačkoliv jsme byli před posledními koly ve hře o třetí příčku. Mohu ale říci, že mužstvo odvedlo maximum a v příštím ročníku se budeme snažit na naše výsledky i předváděnou hru navázat. Těší mě, že všichni hráči si po celou sezonu drželi standardní formu a výkonnost. Na jaře nám ze sestavy vypadli Hruška s Řežábkem, přesto se je podařilo kvalitně nahradit."

FK Letohrad

František Dvořák, trenér: „Po podzimu jsme byli v mírné výhodě oproti týmům na předních příčkách. Pohled na tabulku z našeho pohledu nevypadal moc dobře, ale byl to pohled značně zkreslující. Vždyť z dvanáctého místa jsme se dívali na čtvrtý Jablonec pouze se čtyřbodovou ztrátou. Ale už v zimní přestávce jsme bezpečně věděli, že budeme hrát jaro o záchranu a podle toho vypadala i příprava. V té se nám sice nedařilo podle představ, ale body se počítají až v mistrovských utkáních a těch jsme nasbírali 24 a s tím panuje velká spokojenost. Řekl bych, že na jaře jsme předváděli i kvalitní výkony a byli rovnocenným soupeřem i nejlepším týmům v divizi."

MFK Trutnov

Miloš Dvořák, trenér: „Podzimní část nám vyšla velmi dobře, zato jaro musím hodnotit kriticky. Ze začátku to bylo ještě jakž takž dobré, protože jsme měli něco natrénováno ze zimy. V dalším průběhu sezony jsem však vůbec nebyl spokojený s přístupem některých hráčů k tréninkovým jednotkám. Všechno se nám pak vrátilo v podobě prohraných zápasů, a proto sezona dopadla takhle. Z týmu nám sice vypadli čtyři hráči, kteří tady hráli na podzim, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Přístup na jaře byl hrozně špatný. Takhle se divizní mančaft nemůže připravovat. Přes léto se musíme pořádně připravit na novou sezonu."

Jiskra Ústí nad Orlicí

Vladimír Chudý, trenér: „Bohužel s vystoupením svého týmu na jaře nemohu být spokojen, tudíž jarní sezonu hodnotím jako nepovedenou. S konečným umístěním v tabulce nemohu být spokojený v žádném případě. Určitě jsme si všichni mysleli na lepší umístění."

FK Jaroměř

Jiří Lebedinský, předseda klubu: „Účasti v divizní soutěži určitě nelitujeme. Šli jsme do ní s odhodláním poprat se o co nejlepší výsledky, což se nám však bohužel ve finálním účtování nepovedlo. I přesto jsme rádi, že jsme si to zkusili, neboť nám ukázala spoustu kladných i záporných věcí, na kterých je potřeba pro případné příští úspěšné působení zapracovat. Naprosto rozhodujícím faktorem pro nás je však to, že se můžeme všichni v našem oddíle podívat sami sobě do očí a že máme čistý stůl a štít vůči všem a přede všemi."

Divize C - sestava sezony podle Deníku

Kobos (Olympia Hradec) - Novák (Živanice), Kruliš (Dvůr Králové), Novotný (Olympia Hradec) - Linhart (Letohrad), Herzán (Živanice), Žák (Vysoké Mýto), Vitebský (Dvůr Králové) - Kejzlar (Trutnov), Fikejz (Vysoké Mýto), Korba (Olympia Hradec)

(Poznámka: Pouze fotbalisté z východočeských mužstev.)

Hvězdy sezony

1. Petr Kobos (Olympia Hradec): Zkušený gólman byl základním stavebním kame- nem defenzivy Olympie, která během sezony inkaso- vala pouhých 15 branek.

2. Ondřej Herzán (Živanice): Má spoustu „odkopáno" jak v české, tak italské lize. Zdobí ho profesionální přístup a vůle předat své zkušenosti ostatním.

3. Martin Kruliš (Dvůr Králové): A třetí zkušený matador (42 let) do party. Chtěl už končit, ale ještě rok si dá. Vždyť odehrál jednu z nejlepších sezon ve dvorském dresu.

Konečná tabulka:

1. Olympia HK 28 22 1 4 1 72:15 72

2. Živanice 28 18 3 1 6 73:31 61

3. Admira Praha 28 12 5 5 6 41:35 51

4. Vysoké Mýto 28 13 3 3 9 50:40 48

5. Pěnčín-Turnov 28 13 4 0 11 52:51 47

6. Dvůr Králové 28 12 4 2 10 61:41 46

7. Letohrad 28 14 0 1 13 54:47 43

8. Kutná Hora 28 13 0 2 13 43:47 41

9. Jablonec n. J. 28 11 2 3 12 46:48 40

10. Nový Bor 28 11 2 3 12 43:49 40

11. Trutnov 28 12 1 1 14 49:60 39

12. Ústí nad Orlicí 28 10 3 2 13 37:42 38

13. Suchdol 28 10 2 4 12 37:34 38

14. Jaroměř 28 2 3 2 21 24:77 14

15. Semily 28 2 2 2 22 21:86 12

(Poznámka: Litol odstoupila ze soutěže a je jedním ze sestupujících týmů, její zápasy byly anulovány.)