HRADEC KRÁLOVÉ - Ve druhém kole divize C nečekaně zvítězil předměřický Slavoj, rezerva Hradce otočila nepříznivý vývoj s Ovčáry. Naopak domácí premiéra se nevydařila Převýšovu.

TJ Slavoj Předměřice – SK Týniště nad Orlicí 1:0 (0:0)

Před slušnou návštěvou (302 diváků) se čekal nápor favorizovaného celku hostí, obzvláště když nově poskládané mužstvo Slavoje vyfasovalo v úvodním kole v Chrudimi pětibrankový příděl.

Domácí však vsadili na enormní bojovnost a kolektivní pojetí, které slavily úspěch. Týniště bylo v první půlhodině nebezpečnějším celkem. V 17. min. se při Seifertově pohotové hlavičce blýskl skvělým zákrokem brankář Cejnar, o chvíli později nastřelil Gorol z 22 metrů pravou tyč, a míč v síti neskončil ani po spolupráci Matějuse s Duchničem. Slavoj mohl udeřit ve 36. min.; Frank vybojoval míč, následně jej Koblížek předložil Nepplovi, ale ten v gólové příležitosti nastřelil pouze Ottmara.

Domácí zjistili, že to jde i směrem dopředu. Potlesk si vysloužila hlavně Vackova dělovka z 30 metrů, kterou Ottmar s námahou vytáhl na roh. Fotbalovější hosté měli sice míč častěji na kopačkách, na obětavou hru soupeře však hledali recept velmi těžko. V 51. min. Cejnar efektně zabránil vlastenci, na druhé straně hasil nebezpečí z Nepplovy kopačky Ottmar. Blízko gólu byli hosté v 72. min., Seifert ale po Gorolově příhře v koncovce totálně propadl. A tak se záhy vlnila síť Týniště. Parádní akci založil přesným výkopem Cejnar, volný Frank si míč pohotově převzal do běhu, mihl se kolem obránce Tomáška a jeho následný přízemní centr přetavil ve vedoucí gól důrazný Voborník – 1:0. Hosté vrhli všechny síly do útoku, z optické převahy však vytěžili „pouze“ břevno (Hradecký) a tyč (Tomášek).

FC Hradec Králové B – Sokol Ovčáry 2:1 (0:1)

Hradecká rezerva, posílená především o útočné duo Munster – Semerák, narazila ve druhém kole na velmi zdatného soupeře. Ten zahrozil už v 7. min., kdy nebezpečně hlavičkoval Viskup. „Votroci“ odpověděli pohotovým pokusem Munstera, který z otočky mířil těsně nad. Ve 20. min. podnikly Ovčáry rychlý brejk, Janda po obejití Frydrycha předložil míč před branku Hykovi, a ten nekompromisně rychlou akci zakončil – 0:1.

Rezerva se probudila až těsně před přestávkou. Nejprve spálil obrovskou šanci J. Dvořák, když zblízka nastřelil pouze brankáře Straku, a poté jej napodobil Jelínek, jenž v dobré palebné pozici mířil mimo. Zasloužené vyrovnání tak přišlo až po přestávce – Munster si na velkém vápně pohotově zpracoval odražený míč a křížnou střelou k levé tyči nedal Strakovi šanci – 1:1.

Poté se hra notně přiostřila a fotbalových okamžiků ubylo. Devět minut před koncem ustál Frydrych nebezpečnou akci Jandy. V 83. min. přišel rozhodující okamžik zápasu: trestný kop zahrál do vápna Jelínek, stoper Filip lízl míč hlavou a Straka jej našel až v síti – 2:1. Domácí však ještě neměli vyhráno. V 88. min. jim mohl zkazit radost Viskup, jenž z osmi metrů trestuhodně zamířil vedle. Tentýž hráč pak pohrdl gólovou šancí také v nastaveném čase.

SK Převýšov – SK Hlavice 0:2 (0:0)

Před početnou diváckou návštěvou vstoupili do utkání lépe svěřenci trenéra Bohuslava Pilného. Měli míč častěji na kopačkách a několikrát zahrozili, zejména ze standardních situací. Již ve 2. minutě přímý kop po rozehraném signálu zakončil nepřesně Krejčí. V 7. minutě si poradil hostující brankář Bejr se střelou Bredy. Gólman hostí se zapotil i ve 24. min., kdy přímý kop Kopeckého zlikvidoval až na brankové čáře. První půlhodinu ukončila jedovatá střela Bredy, která těsně minula hlavickou branku. Poté se aktivita přesunula na kopačky hostů, kteří zahrávali několik rohových kopů, ale brankovou šanci si do poločasu nevypracovali.

Druhý poločas nabídl divákům vyrovnanou hru, brankové příležitosti se rodily převážně po standardních situacích. Po rohovém kopu se v 60. minutě prosadil hlavou Koblížek - 0:1. Po dalším rohovém kopu v 66.minutě zachraňoval domácí brankář Pilař. V závěru utkání Převýšov stupňoval tlak, trenér Pilný několika hráči posílil ofenzivu. Kýženého vyrovnání se Převýšovští nedočkali, naopak v nastavení inkasovali.

V 94. minutě zahrávali domácí poslední standardní situaci, do pokutového území soupeře se vydal i brankář Pilař a po odražení míče směrem na převýšovskou branku zvýšil na 0:2 Košumberský střelou do prázdné branky.