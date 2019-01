Hradec Králové, Převýšov, Nový Bydžov - Třetím dějstvím pokračuje o víkendu fotbalová divize C. Mužstva z hradeckého okresu rozhodně nečeká procházka růžovým sadem.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku

Rezerva „votroků“ vyrazí dnes dopoledne do Chrudimi, kde se střetne s doposud bezbodovým, ale jinak velmi silným AFK. V podvečer téhož dne si zahraje i Převýšov v Kolíně. S cílem pokusit se bodovat vyrukuje na jednoho z postupových aspirantů. Jediný nováček z Nového Bydžova odehraje duel přes svými fanoušky. V neděli odpoledne bude hostit divizní stálici, celek Velimi.

SO 10.15: AFK Chrudim (15. místo, 0 bodů) – FC Hradec Králové B (10. místo, 3 body). Rezervu „votroků“ po úvodní kruté porážce v Kolíně (0:4) a domácím vítězném zápase s nováčkem z Nového Bydžova (2:0) čeká opět hodně těžký oříšek.

Chrudimský celek totiž dvakrát prohrál a určitě bude chtít v domácím prostředí naplno bodovat. „Chrudim se prezentovala v obou dosavadních utkáních, byť je prohrála, velmi dobrým výkonem,“ je si vědom síly soupeře Ladislav Brož, lodivod hradeckého béčka. „V každém případě jedeme bodovat,“ přikyvuje Brož. Velkou roli v jeho týmu budou hrát posily z A týmu. „Měli by s námi jet Zieris, Pacák, Krejcar a Hašler,“ poznamenal trenér. Jinak by měl mít kromě dlouhodobě zraněného Slezáka k dispozici kompletní hráčský kádr.

SO 17.00: FK Kolín (5. místo, 3 body) – SK Převýšov (3. místo, 4 body). Družinu kouče Bohuslava Pilného nečeká nic jednoduchého. Kolín totiž před sezonou vyhlásil, že se chce co nejdříve vrátit zpět do třetí ligy, kterou v létě nuceně opustil. Nicméně Převýšovští nepojedou na půdu středočeského celku odevzdaně. Z prvních dvou podzimních duelů vytěžili solidní čtyři body (v Turnově 0:0 a s Týništěm 3:0), a tak se nemají čeho bát.

„Chceme se v Kolíně prezentovat dobrým výkonem,“ naznačil převýšovský trenér Bohuslav Pilný, přestože si je vědom síly kolínského mužstva. „Hlavně nesmíme hrát ustrašeně, ale aktivně dopředu,“ burcuje svůj tým. Pilný si je vědom, že jeho svěřenci nesmějí nechat Středočechy hrát jejich fotbal: „Mohl by na ně platit agresivní způsob hry.“ Lodivod Převýšova bude v utkání postrádat jen Ujce, jinak by měl být jeho výběr kompletní.

NE 17.00: RMSK Cidlina Nový Bydžov (9. místo, 3 body) – FC Velim (7. místo, 3 body). Oba celky vyhrály svá domácí utkání, naopak venku odešly poraženy. Svěřenci kouče Miroslava Chalupy nejprve přehráli Dvůr Králové 1:0, avšak následně podlehli posílenému hradeckému béčku 0:2. Bydžovští však jistě budou chtít tuto dosavadní tradici prodloužit a před svými fanoušky si připsat tříbodový zisk.

„Musíme začít z pozorné obrany a dobře bránit standardky, které má Velim nacvičené. Rovněž bychom si měli dát si pozor na rychlé brejky soupeře,“ vidí klíč k úspěchu bydžovský trenér Miroslav Chalupa. Podle něho by mělo mužstvo Bydžova především navázat na druhý poločas utkání se Dvorem, kdy mělo dobrý pohyb a bylo aktivní směrem dopředu.

„Naopak v Hradci nám scházel větší důraz v osobních soubojích. V tom musíme přidat,“ nabádá své svěřence Chalupa. Právě po utkání s rezervou „votroků“ má několik hráčů Bydžova bolestivé šrámy. „Věřím tomu, že kromě Pilaře, jehož zranění je vážnější, budou všichni ostatní k dispozici a schopni předvést maximální výkon.