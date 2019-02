AFK Chrudim – FC Hradec B 1:2

Pavel Jirousek, trenér AFK Chrudim: „Naší největší chybou v tomto utkání bylo to, že jsme soupeře pustili rychle do vedení. Nedáváme góly, takže pykáme za to, že jsme v prvním poločase byli dvakrát nedůslední v obraně. Jinak jsme měli jasnou nadvládu, ale soupeř proměnil prakticky své jediné dvě šance, my – nevím z kolika – využili pouze jedinou.“



Ladislav Brož, trenér FC Hradec Králové B: „Získali jsme nesmírně cenné tři body, díky nímž jsme se prakticky zachránili. První poločas jsme odehráli velmi dobře a zaslouženě se dostali do dvoubrankového vedení. Domácí si po změně stran vynutili výraznou územní převahu, byli lepším týmem, ale podařilo se jim jen snížit. Naši hráči obětavě bojovali a s vypětím všech sil výhru ubránili.“

Živanice – Dobrovice 2:1

Rostislav Macháček, trenér Sokola Živanice: „Poslední kroky v boji o záchranu jsou vždy nejtěžší. Dobrovice na jaře potrápila nejeden tým. V úvodu jsme nastřelili dvakrát tyč, jednou břevno a pak inkasovali z ojedinělého protiútoku. O přestávce jsme kluky nabádali ke klidu, věřili jsme, že šance přijdou, jenom je proměnit. Ve druhé půli se nám během minuty podařil obrat. Tentokrát nám pomohla nerovnost terénu, na niž si paradoxně jinak stěžujeme. Škoda že jsme vedení 2:1 nepotvrdili, šance Mergance byla stoprocentní. Příští zápas ve Velimi a také poté doma s Letohradem už nebudu moci počítat se zraněným Podlipným.“

Nová Paka – Letohrad 0:1

Vlastimil Frýdek, trenér 1. FK Nová Paka: „Letohrad měl větší vůli po vítězství, proto si zaslouženě odvezl všechny body.“



Jaroslav Veselý, trenér FK OEZ Letohrad: „Jeli jsme do Nové Paky bodovat, navíc jsme v situaci, kdy jsme bodovat museli, takže si cením toho, že mužstvo uneslo důležitý a psychicky těžký zápas. Byli jsme o něco lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Soupeř neměl za celý zápas vyloženou šanci. Hráči se obětovali a předvedli poctivé týmové nasazení, které nám v předchozích zápasech chybělo.“

Č. Dub – Dvůr Králové 2:3

Miloš Dvořák, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Konečně jsme se k dobré hře, kterou venku předvádíme, dokázali prosadit i střelecky. Soupeř hrál hezký fotbal, ale my jsme ho tentokrát svou hrou nepustili do vážnější šance a sami jsme byli hodně produktivní. I když nás půlhodiny před koncem rozhodčí poslal oprávněně do desíti, shodou okolností jsme za tři minuty vstřelili branku na 3:1 a vítězství jsme pak už ubránili. Posledních pět minut však bylo hodně hektických. V příštím kole bude důležité tento výsledek potvrdit v domácím prostředí.“

FK Pardubice – N. Bydžov 2:0

Martin Svědík, trenér FK Pardubice: „Soupeř se představil s dobře organizovanou obrannou činností, ale i přesto jsme si dokázali připravit šance a v poklidném tempu jsme došli pro další tři body. Celý průběh utkání jsme měli pod kontrolou, mohu pochválit celý tým. Večerní program pak jen potvrdil, že máme výbornou partu.“



Miroslav Chalupa, trenér RMSK Cidlina Nový Bydžov: „Výhra domácího týmu byla naprosto zasloužená, v poli byl lepší, dařila se mu kombinace. Jeřábek nám vstřelil krásný gól do šibenice. Upozorňovali jsme hráče, že nesmí dostat prostor, který v tomto případě dokonale využil. Náš tým soupeře ohrožoval v podstatě jenom po standardních situacích. Důležité je, že nemáme starosti se záchranou. V závěru sezony bychom rádi dali příležitost hráčům širšího kádru.“

Ústí – Převýšov 2:1

Jiří Saňák, trenér Jiskry Ústí nad Orlicí: „Vyhráli jsme naprosto zaslouženě. Na svůj tým jsem opravdu hrdý. Člověk musí smeknout, protože to byl vskutku velice náročný zápas z pohledu psychiky a vůbec všech spekulací. Jsem rád, že jsme ukázali dobrou image našeho mužstva a našeho klubu.“



Josef Košátko, trenér SK Převýšov: „První poločas jsme odehráli velmi dobře, soupeře jsme přehrávali. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit gól, i když jsme několik příležitostí měli. Domácí odvraceli asi dvakrát se štěstím. Zápas rozhodl okamžik, kdy soupeřův hráč přebíral balon patrně v ofsajdu, náš brankář Petr špatně vyhodnotil situaci a fauloval ho, rozhodně však před pokutovým územím. Přesto z toho byl pokutový kop, následně vyloučení a nakonec i gól. Jinak to byl typický scénář utkání v Ústí a více to nechci komentovat.“



Turnov – Náchod 1:0