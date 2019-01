Hradec Králové, Pardubice – Zástupci východočeských týmů ve fotbalové divizi C po skončení sezony zodpověděli jednu anketní otázku: Jak hodnotíte vystoupení svého mužstva v uplynulé sezoně?

Fotbalová divize C: FK Náchod - RMSK Cidlina Nový Bydžov | Foto: Zdeněk Majer

FK Pardubice B - Lukáš Ouředník, vedoucí mužstva:

„S uplynulou sezonou jsme spokojeni po všech stránkách. Mám na mysli hledisko umístění, počet získaných bodů i předváděnou hru. Navíc se nám podařilo naplňovat hlavní poslání juniorky – dávat šanci mladým hráčům. Osa týmu byla po celou sezonu stejná, nicméně kolem ní se protočilo zhruba čtyřicet hráčů."

TJ Svitavy - Zbyněk Zbořil, trenér:

„Vždy to může být lepší, ale v kompletním složení jsme hráli dobrý fotbal a 27 bodů získaných na jaře beru. Chtěl jsem co nejdříve vylézt z pásma boje o záchranu, protože když padají tři mužstva, tak to někdy „smrdí" i na osmém místě v předposledním kole. To se nám povedlo po pěti kolech a troufám si říct, že kdyby nepřišly vynucené absence klíčových hráčů, tak se dalo myslet i na vyšší příčky. Ale na první sezonu v divizi je to dobré. Doufám, že to tak cítí i vedení a fanoušci."

FK OEZ Letohrad - František Dvořák, trenér:

„Vzhledem k tomu, že jsem k mužstvu přišel až v zimě, tak mohu hodnotit pouze jarní část. S tou panuje spokojenost. Podařilo se začlenit v ještě větší míře mladé hráče. Domácí utkání se divákům musela líbit jak výsledkově, tak herně. Za celé jaro jsme neměli větší problémy se záchranou, i když jsme na začátku jarní části byli do role ohroženého týmu pasováni. Pozitivní je i to, že se klukům podařilo minimalizovat výkyvy ve výkonnosti. Za celé jaro jsme herně propadli pouze ve dvou utkáních, a to v Novém Bydžově a ve Svitavách. Spokojenost panuje také s dosaženým bodovým ziskem."

1. FK Nová Paka - Petr Ježek, sekretář:

„Vystoupení našeho mužstva v letošní sezoně mělo dvě zcela odlišné části. Zatímco na podzim se tým pohyboval těsně nad sestupovými vodami, jarní část byla výrazně lepší a nebýt výpadků v posledních dvou kolech, mohlo být celkové umístění ještě příznivější. Za podmínek, v nichž se v Nové Pace fotbal uskutečňuje, je konečné sedmé místo úspěchem, který nemůže ten, kdo situaci nezná, vůbec docenit."

Jiskra Ústí nad Orlicí - Jan Navrátil, trenér:

„Po minulé úspěšné sezoně jsme si byli vědomi, že obhajoba dobytých pozic bude těžká. Z hlediska statistiky jsme chtěli dosáhnout 15 výher (45 bodů) a vstřelit 55 gólů. Přestože jsme nedokázali naplnit statistické cíle (dosaženo 40 bodů a 51 gólů), tak po herní stránce jsme nezklamali. Celkově lze sezonu hodnotit jako průměrnou. Deváté místo je určitě pro vedení klubu, fanoušky i nás – A tým – mírné zklamání."

TJ Dvůr Králové - Čeněk Celler, trenér:

„Hodnocení našeho působení lze rozdělit na dvě části. V první polovině sezony pod vedením trenéra Doseděla bylo mužstvo v konsolidované podobě – bez zranění a zbytečných vyloučení. Bohužel čtyři kola před ukončením podzimní části trenér Doseděl ukončil na vlastní žádost svoji činnost. V jarní části došlo k totálnímu oslabení kádru ať již vinou zranění (Kilevník, Podolník, Čenovský, Volf) nebo nedisciplinovaností – zbytečná vyloučení (Kruliš, Samler, Macek, Picha). A také slabou tréninkovou účastí především vysokoškoláků (Fejk, Marks a další). Pokles výkonnosti celého mužstva byl patrný a ze hry ve středu tabulky nastal boj o záchranu. Teprve čtyři kola před koncem sezony se opět mužstvo sešlo v kompletní podobě a horko těžko udrželo pro Dvůr Králové divizní příslušnost."

TJ Sokol Lhota pod Libčany - Josef Kopecký, předseda klubu:

„Myslím, že to pro nás byla trochu změna, neboť jsme předtím deset let působili v krajském přeboru. Mezi oběma soutěžemi je vidět značný rozdíl. Přesto jsme se i s divizí dokázali srovnat a odehráli jsme dobrou sezonu."

FK Náchod - Jiří Kuneš, trenér:

„Se sezonou jsem spokojen. Myslím, že jsme si to v rámci možností i užili, protože fotbal děláme na amatérské úrovni. Výsledkově už to bylo bohužel horší. Na druhou stranu důležité pro nás bylo, abychom se zachránili, což jsme splnili. Pro mě to byla velká zkušenost, protože mladý tým nedokáže dlouhodobě podávat stabilní výkony, a proto i naše zápasy byly diametrálně odlišné. Díky tomuto faktoru jsme zažili téměř vše, co se v soutěži zažít nechá. Po prvních kolech jsme byli chvíli první a na jaře jsme se zachraňovali."

RMSK Cidlina Nový Bydžov - Karel Havlíček, šéftrenér:

„Samozřejmě jsem velice zklamán! Bohužel se vše v jarní části neodehrávalo pouze přes fotbalovou výkonnost. I proto se nám záchrana nezdařila. Například proti nám bylo ve druhé části sezony nařízeno šest pokutových kopů, kdežto my jsme žádný nekopali. Přesto si myslím, že jarní bilance pěti výher, pěti remíz a pěti proher není úplně špatná. Musím poděkovat celému kolektivu hráčů i všem lidem z klubu, všichni pracovali na výbornou. Na druhou stranu nás sráželo neproměňování brankových příležitostí. Nevím, jestli je to smůla nebo nemohoucnost, ale trefit za jaro čtrnáctkrát tyč, to už je opravdu hodně. Chválím fanoušky, kteří nás i v nelehké situaci neustále podporovali."

SK Holice - Jiří Tesař, trenér:

„Jedním slovem – neúspěch. Samozřejmě, že jsme chtěli v soutěži zůstat, ale bylo mnoho faktorů, které celé dění ovlivnily. Mohl bych zde jen kritizovat a kritizovat, ale každý si tu kritiku najde sám. Hlavně chci zdůraznit: kritiků holického fotbalu je spousta. Škoda jen, že někteří nepřišli a nepodali pomocnou ruku. Nechci a nebudu rozebírat, co se mělo udělat a proč se to neudělalo. Za celým neúspěchem stojí mnoho lidí včetně samotných hráčů i mě. Trénovat ale s počtem, který stěží dá jedenáctku, někdy sotva počet na malou kopanou, to je tak na okresní přebor. Většině hráčů děkuji za lidský přístup. Ono se totiž také mohlo stát, že jsme nemuseli některé zápasy ani odehrát…"

Tabulky divize C

Celkem:

1. Jirny 30 28 1 1 97:10 85

2. Kutná Hora 30 16 6 8 57:35 54

3. Mšeno 30 14 9 7 56:29 51

4. Pardubice B 30 15 5 10 51:37 50

5. Svitavy 30 14 5 11 62:55 47

6. Letohrad 30 14 4 12 52:43 46

7. Nová Paka 30 13 6 11 44:47 45

8. Dobrovice 30 12 6 12 40:35 42

9. Ústí nad Orlicí 30 13 1 16 51:59 40

10. Dvůr Králové 30 10 7 13 42:45 37

11. Pěnčín-Turnov 30 11 4 15 42:60 37

12. Lhota p. L. 30 10 7 13 35:51 37

13. Náchod 30 11 4 15 49:47 37

14. Nový Bydžov 30 8 8 14 32:56 32

15. Semily 30 7 6 17 38:66 27

16. Holice 30 3 3 24 23:96 12

Poznámka: Jirny postupují do ČFL, poslední tři týmy sestupují. Mšeno se do nového ročníku divize nepřihlásilo z finančních důvodů.

Sezona 2013/14: 1 – Jablonec n. J., 2 – Turnov, 3 – Ústí n. O., 4 – Letohrad, 5 – Svitavy, 6 – Náchod, 7 – Kutná Hora, 8 – Dobrovice, 9 – Pardubice B, 10 – Trutnov, 11 – Rapid Liberec (nebo Živanice), 12 – Nová Paka, 13 – Dvůr Králové, 14 – Lhota p. L., 15 – Železný Brod, 16 – Vysoké Mýto.

Doma:

1. Jirny 15 14 1 0 57:5 43

2. Kutná Hora 15 12 1 2 38:14 37

3. Mšeno 15 10 4 1 37:10 34

4. Letohrad 15 9 2 4 36:17 29

5. Nová Paka 15 8 5 2 27:16 29

6. Pardubice B 15 8 3 4 33:12 27

7. Svitavy 15 8 3 4 36:21 27

8. Ústí nad Orlicí 15 9 0 6 33:23 27

9. Lhota p. L. 15 8 3 4 25:19 27

10. Dobrovice 15 8 1 6 26:13 25

11. Pěnčín-Turnov 15 7 2 6 24:20 23

12. Nový Bydžov 15 6 5 4 21:19 23

13. Dvůr Králové 15 6 3 6 18:17 21

14. Náchod 15 5 3 7 27:20 18

15. Semily 15 5 3 7 23:32 18

16. Holice 15 0 2 13 10:42 2

Venku:

1. Jirny 15 14 0 1 40:5 42

2. Pardubice B 15 7 2 6 18:25 23

3. Svitavy 15 6 2 7 26:34 20

4. Náchod 15 6 1 8 22:27 19

5. Mšeno 15 4 5 6 19:19 17

6. Kutná Hora 15 4 5 6 19:21 17

7. Letohrad 15 5 2 8 16:26 17

8. Dobrovice 15 4 5 6 14:22 17

9. Nová Paka 15 5 1 9 17:31 16

10. Dvůr Králové 15 4 4 7 24:28 16

11. Pěnčín-Turnov 15 4 2 9 18:40 14

12. Ústí nad Orlicí 15 4 1 10 18:36 13

13. Lhota p. L. 15 2 4 9 10:32 10

14. Holice 15 3 1 11 13:54 10

15. Nový Bydžov 15 2 3 10 11:37 9

16. Semily 15 2 3 10 15:34 9

Hvězdy sezony divize C

1. Ivo Svoboda (Svitavy): Dvaadvacet gólů, to nedává v divizi jen tak někdo. Zkušený svitavský snajpr to dokázal a pokud měl ještě k ruce parťáky Beleje a Seidlera, byla na hru mužstva radost pohledět.

2. Michal Kukla (Ústí nad Orlicí): Subtilní útočník byl po většinu sezony hlavní postavou ústecké ofenzivy. Sám vstřelil jedenáct branek, řadu dalších připravil spoluhráčům.

3. Ondřej Volšík (Letohrad): Devětkrát vychytal čisté konto. Skvělými zákroky držel omlazený tým nad vodou. Svými výkony přispěl tomu, že se Letohrad lehce vyhnul bojům o záchranu a skončil šestý.

Vítěz

Fotbalisté FK Pardubice B: Nejenže juniorka splnila svůj hlavní cíl – vychovávat hráče pro A mužstvo, ale přidala i pohlednou hru. Po zásluze se stala nejlepším východočeským týmem v divizi.

Smolař

Fotbalisté SK Holice: Nováček nezachytil začátek soutěže a už se vezl. Tristní bylo především jeho vystoupení na domácím trávníku, kde uhrál pouhé dvě remízy.

Střelci

I. liga, II. liga, ČFL: 1. Radim Holub (Chrudim, ČFL) 21 branek; 2. – 3. David Petrus (Pardubice, II. liga), Tomáš Vácha (Chrudim, ČFL) oba 9; 4. – 7. Jan Šisler, Dušan Uškovič (oba FC Hradec, I. liga), Josef Dvořák (Převýšov, ČFL), Petr Vladyka (Chrudim, ČFL) všichni 6.

DIVIZE C: 1. Ivo Svoboda (Svitavy) 22 branek; 2. Michal Kukla (Ústí nad Orlicí) 11; 3. – 5. Michal Belej (Svitavy), Martin Kilevník (Dvůr Králové), Miroslav Knápek (Ústí nad Orlicí) všichni 9; 6. – 10. Lukáš Hubička, David Kuťák (oba Náchod), Josef Janecký (Pardubice B), Michal Seidler (Svitavy), Zdeněk Konečný (Letohrad) všichni 8.

Pozn.: Pouze hráči východočeských týmů.

Divize C - sestava sezony 2012/13 z hráčů východočeských týmů

Volšík (Letohrad) - Kudláček (Náchod), Šejvl (Pardubice B), Jisl (Nová Paka) - Krejčík (Lhota pod Libčany), Kilevník (Dvůr Králové), Buriánek (Pardubice B), Belej (Svitavy) - Kukla (Ústí nad Orlicí), Svoboda (Svitavy), Konečný (Letohrad).