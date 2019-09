Přes radost nad výsledkem pražského losování nejednoho fotbalového fanouška zaskočil fakt, že druholigisté z Hradce a Chrudimi nepřivítají své soupeře na svých trávnících, nýbrž za nimi na konci září vyrazí do Slezska respektive středních Čech.

Důvod je prostý. Od minulé sezony přešla Fotbalová asociace ČR na „evropský“ formát a úroveň soutěží na pořádání zápasů od 2. dějství nemá vliv. Přesněji v případě, že se jedná o licenční kluby (I. a II. liga). Nelicenční oddíly se ve 3. kole představí čtyři, Chlumec, Domažlice, Benešov a Vltavín ale budou soky hostit na svém stadionu.

Aby byl organizátorem pohárového utkání striktně tým z nižší soutěže, to platilo od předkola do 1. kola. Přesto už v něm došlo k výjimce. Třetiligové Přepeře nezamířily na hřiště Dvora Králové nad Labem, nýbrž účastníka Fortuna Divize C přivítaly doma. Tam však šlo o pochybení FAČR, za což se následně svaz východočeskému oddílu omluvil.

Co přesně říká Rozpis soutěží

Nelicenční kluby jsou ve 3. kole vždy organizátorem utkání a losují se do herní dvojice proti licenčním klubům (I. a II. liga) z koše „nasazení“. Zbývající licenční kluby jsou následně vylosovány do herních dvojic z koše „nasazení“ proti koši „nenasazení“. Organizátorem utkání je prvně vylosovaný klub bez ohledu na úroveň soutěže.