Dovršení libereckého zmaru: Skoro tříhodinové čekání v autobuse

Hradec Králové - Už chtěli zmizet, to bylo jasné. V Liberci prohráli hradečtí fotbalisté v neděli 0:2, když zazdili – a to především za bezbrankového stavu - několik jasných šancí. Po zápase byli skleslí, při rozhovorech to moc dobře bylo vidět.

11. kolo fotbalové ligy: Liberec - Hradec Králové 2:0 | Foto: ČTK/Petrášek Radek

Jenže trápení nebyl zdaleka konec. Někteří z nich byli vybráni na dopingovou kontrolu a tým na ně musel počkat. Nebyla to jen chvilička. „Čekali jsme v autobuse dvě a tři čtvrtě hodiny," popsal kouč Bohuslav Pilný. Nucenou pauzu trenéři využili. Už v autokaru se bavili s hráči o právě prohraném utkání a také o zahozených šancích. Na kus řeči zašli třeba za záložníkem Adamem Vlkanovou, jenž byl ve dvou velkých příležitostech. „Byl hodně dole, ale zrovna u něj je jen otázkou času, kdy si na ligu zvykne a začne být i produktivní," pronesl Pilný. Další dvě příležitosti bude mít nevysoký středopolař v tomto týdnu, v dnešním poháru v Mladé Boleslavi a při nedělním ligovém duelu doma s Karvinou.

Autor: Jiří Fejgl