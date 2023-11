Co především céčko Chlumce v první polovině sezony zdobilo? Všechno je to hlavně o tom, že máme třikrát týdně kvalitní tréninky a scházíme se ve velkém počtu.

Vy jste do sezony vstupovali jako nováček, čekal jste, že byste se mohli pohybovat na špici tabulky? Rozhodně ne. Tohle jsme fakt vůbec nečekali. Pro většinu kluků si dovolím říct, že to byl poměrně velký skok, ale zvládli to skvěle. Na prvním místě jsme zaslouženě.

Vašku, ovládl jste anketu Deníku o nejlepšího hráče podzimu I. B třídy, co na to říkáte? Je to super pocit. Něco podobného jsem vyhrál úplně poprvé a doufám, že ne naposledy.

Postoupit bychom samozřejmě chtěli, ale je za námi teprve polovina sezony, takže je to daleko.

Pojďme k vám, vy jste naskočil za céčko do devíti zápasu, na hřišti jste pobyl 543 minut, ale i tak jste nasázel 13 branek, to je skvělá produktivita…

Děkuji. Je skvělé dát za takhle krátký čas tolik branek, hlavně se na tom však podíleli moji spoluhráči.

Více jste toho odehrál za béčko v krajském přeboru, jak hodnotíte sedmé místo po podzimu?

Na začátku jsme měli vyšší ambice a chtěli jsme být o něco výš v tabulce. Na druhou stranu musím říct, že letos je krajský přebor velice silný a je tam spousta kvalitních soupeřů.

Můžete porovnat obě soutěže? V čem vidíte největší rozdíly mezi přeborema B třídou?

Je to určitě obrovský skok. Obzvlášť pro hráče, kteříkraj nikdy předtím nehráli. Největší rozdíl bych viděl v trénincích, v přeboru budou rozhodně náročnější.

Je vám 21 let jaké máte fotbalové ambice?

Jako každý bych se ještě chtěl posunout dál, ale uvidíme co bude.

Jaká je vlastně vaše role na hřišti?

Původně jsem hrával levé křídlo, pak mě ale trenéři posunuli na hrot, kde bych řekl, že mi to vyhovuje asi nejvíc.

Až do loňské zimy jste působil v Nepolisech, proč přišel přesun právě do Chlumce?

To je pravda, ale Chlumec je klub, kde jsem vlastně začínal. Je tu více možností, jak se fotbalově posunout, navíc tu máme krásný stadioni zázemí.

Hned na jaře jste byl u jízdy céčka za postupem z hradeckého okresu do I. B třídy, jak jste si to užil?

Jak říkáte, byla to krásná jízda. Já si to moc užil, kluci makali a zaslouženě jsme postoupili.

Máte nějakou vzpomínku či historku z oslav postupu?

Vzpomínek moc nemám. (směje se) Ale oslava stála za to!

Jak si nejlépe odpočinete během zimní pauzy od fotbalu?

Pauzu jsme měli pouze týden, takže moc volna nebylo. Teď už si chodíme jednou týdně na umělku zahrát. Samozřejmě toho času je víc než během sezony.