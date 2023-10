Fotbalový svátek pro celý Královéhradecký kraj je tu! Už dnes od 17 hodin se na novém Malšovickém stadionuv Hradci Králové bude hrát první mezinárodní duel. České ženy zde hostí v Lize národů Bosnu a Hercegovinu. Že se jedná o významný okamžik potvrzuje i předseda KFS a člen výkonného výboru FAČR Václav Andrejs.

Češky přivítají v Hradci Králové v Lize národů Bosnu a Hercegovinu. Hrát se bude na Malšovickém stadionu v úterý 31. října od 17 hodin. | Foto: Lubomír Douděra

„Pro kraj je to mimořádná událost. My si jako region užíváme příjemné časy, protože co se za poslední dobu podařilo, je ohromné. Máme nádherný nový stadion, po kterém jsme všichni hromadu let toužili, máme vedení města, které podporuje sport. Klub, který je nově nastavený a běží perfektně. Jako region si to užíváme a zápasu chceme využít k tomu, abychom podpořili ženský fotbal,“ říká zkušený funkcionář.

Měl by zápas krajskému svazu posloužit k tomu, že dokáže přivést nové hráčky?

Rozhodně. Máme připravenou celou řadu akcí. Během úterního zápasu chceme odměnit naše fotbalistky, které na letní olympiádě mládeže získaly druhé místo, což je historický úspěch ženského fotbalu. Navíc holky uvidí reprezentantky, což je samo o sobě skvělé.

Ženský fotbal zatím v Česku nemá takovou popularitu jako v Anglii a dalších státech západní Evropy. S jakou návštěvou byste byl v Hradci spokojen? Rekord na utkání ženské reprezentace padl loni v Teplicích, kdy na zápas proti Islandu dorazily tři tisícovky fanoušků.

Já bych byl osobně spokojený, kdybychom překonali ten zmiňovaný rekord. (směje se) Ale absolutně nedokážu odhadnout, kolik lidí přijde. Ženský fotbal je obrovský fenomén, ale v naších podmínkách je to trochu jinak. Není vnímán tak, jak by měl být, proto jsme pořád v podstatě na začátku. Doufám, že se teď ukáže v tom nejlepším světle.

Premiérový mezinárodní duel v nové hradecké aréně: Češky mají Bosně co vracet

Je tohle pro hradecký stadion pouze začátek? Na listopad je naplánován duel lvíčat, uvidíme zde někdy i reprezentaci mužů?

Doufáme v to. Možnosti se samozřejmě nabízejí. Uvidíme, jak dopadnou poslední dva duely o postup na mistrovství Evropy. Pak tam bude možnost přátelského zápasu. Samozřejmě zatím nevíme, jestli by se hrál v Česku, nebo venku. Co bychom teď hlavně chtěli, a tím směrem se ubíráme, je příští rok na podzim utkání Ligy národů.

V nové pardubické aréně se loni hrálo finále okresního poháru, neplánujete něco podobného s finále Poháru hejtmana v našem regionu?

Uvažujeme o tom, je to správná myšlenka. Já jsem na poháru v Pardubicích byl a musím říct, že se to vydařilo. Kolegům gratuluji. Chceme to zkusit taky, akorát máme trošku problém s tím, že stadion v Hradci je o něco větší. Máme trochu strach, aby se nám tady divácká návštěva neztratila. Zvažujeme to a s FC Hradec Králové jednám o možnostech pronájmu. Pak to vyhodnotíme a budeme se snažit najít nejlepší variantu.

V Královéhradeckém kraji se koná další reprezentační událost. V září jste hostili turnaj Václava Ježka, kde se představili hráči do 18 let z Česka, Slovenska, USA, Švýcarska, Ukrajiny a Turecka.

Pro mě bylo největším oceněním to, že zástupciz FAČRu turnaj vyhodnotili jako nejlepší ročník za posledních deset let. Všechno se nám potkalo. Česko vyhrálo, ukázali jsme krásné stadiony, což zapadá do boomu, který v regionu je. Návštěvy na reprezentační osmnáctky byly nadstandardní. Druhou věcí, která mě hřála, bylo poděkování realizačních týmů za podmínky, které jsme připravili.

