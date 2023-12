Sympatický výkon na postup přes Slavii nestačil, Hradec položil smolný gól

/FOTOGALERIE/ Bojovali, dřeli a duel osmifinále MOL Cupu proti favorizované Slavii dotáhli fotbalisté Hradce Králové až do prodloužení. V něm se však štěstěna přiklonila na stranu Pražanů, když ve 109. minutě hlavičkoval Conrad Wallem a míč po nečekaném odskoku (spíše neodskoku) skončil za zády jinak skvěle chytajícího Adama Zadražila. Razítko na postupu hostů přidal do otevřené obrany Mick van Buren. „Adam chytal velmi dobře, paradoxně rozhodla taková situace, za kterou nemohl, to by musel mít štěstí, aby na to zareagoval,“ řekl hradecký kouč Václav Kotal.

MOL Cup - osmifinále: FC Hradec Králové - SK Slavia Praha. | Foto: Lubomír Douděra