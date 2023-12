Jeden z největších zápasů podzimní částí sezony čeká na fotbalisty Hradce Králové. Do nové Malšovické arény přijede pražská Slavia. Svěřenci trenéra Václava Kotala ji vyzvou v osmifinále MOL Cupu. Duel bude mít výkop zítra v 18 hodin.

Poslední ligový zápas v Malšovické aréně přinesl vydatné sněžení a Hradci bod za remízu s Plzní. Jak to bude vypadat ve středu proti Slavii? | Video: Deník/Vladimír Machek

Narušit středeční šlágr by nemělo ani zimní mrazivé počasí. „Hrát by se mělo, děláme pro to maximum,“ řekl tiskový mluvčí klubu Petr Šatalík. Oba soupeři přitom o víkendu své ligové mače neodehráli a to právě kvůli nepříznivému počasí. Východočeši nemuseli cestovat do Českých Budějovic, Sešívaní do Zlína odjeli, ale ani tam nebyly regulérní podmínky a zápas byl odložen.

Další velký špíl

Votroci už na podzim před domácím vyprodaným stadionem vyzvali v lize Spartu (1:3), teď přijede Slavia a i přes chladné počasí se dá očekávat „plný dům“. „Každé utkání se Slavií má výjimečnou atmosféru. Jsme rádi, že se hraje na našem novém stadionu. Věřím, že fanoušci přijdou, aby nás podpořili, budeme je potřebovat,“ přeje si hradecký kouč Kotal.

Východočeši se s týmem Jindřicha Trpišovského potkali hned v prvním kole FORTUNA:LIGY, v Edenu prohráli 0:2. Na Pražany ale jinak umí, v předchozích zápasech je dvakrát porazili a jednou s nimi remizovali. Něco podobného by rádi předvedli v poháru, i když je zřejmé, že favoritem budou hosté. „Slavia je určitě jeden z nejnáročnějších protivníků. Nicméně věřím, že tady doma v Malšovické aréně ji můžeme hodně potrápit,“ hecuje jeden z lídrů domácího týmu Ladislav Krejčí.

Hradečtí do osmifinále MOL Cupu postoupili výhrami 4:2 v Soběslavi a 1:0 v Jihlavě. V obou případech dostali šanci hráči ze širšího kádru. Otázkou je, jak to bude proti jednomu z nejsilnějších českých týmů.

„V Jihlavě jsme dali příležitost hráčům z celého kádru, kvůli postavení v tabulce jsme nemohli úplně riskovat. Myslím, že i proti Slavii dostanou šanci fotbalisté, kteří v lize pravidelně nenastupují, ale na druhou stranu je jasné, že chceme podat co nejlepší výkon. Ještě uvidíme, jak se vše vyvine,“ uvedl Kotal.

Slávisté i na začátku prosince bojují ve třech různých soutěžích. K lize a domácímu poháru hrají ještě Evropskou ligu, kde si už s předstihem zajistili postup do jarní vyřazovací části. Na druhou stranu mají opravdu náročný program, čehož by chtěli využít fotbalisté ze soutoku Labe a Orlice.

Povede se Davidovi zaskočit Goliáše, nebo půjde dál obhájce prvenství? Odpovědi přinese středeční fotbalový večer.

