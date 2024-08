Pojďme ještě k poslední sezoně. Nakonec jste skončili na druhém místě a následně využili možnosti postupu do I. A třídy. Jak celý ročník hodnotíte?

Cílem bylo skončit do třetího místa a tuto metu jsme překonali. Po střízlivém ohlédnutí za celou sezonou je potřeba říct, že několik zápasů se nám nepodařilo, a to nás stálo konečné první místo.

Jaroslav Kosina.Jak vypadá letní příprava?

Letní příprava probíhá od 12. července v areálu FK Černilov. Prvnímu tréninku předcházela již tradiční výzva trenéra a předsedy klubu v podobě 25 naběhaných nebo 250 naježděných kilometrů na kole či rotopedu. Samozřejmě za účasti obou autorů.

Kolik sehrajete přípravných duelů a s kým? Případně jak hodnotíte už ty odehrané?

Přípravné duely máme za sebou dva se stejným výsledkem 4:2 pro nás. Podařilo se nám porazit týmy Vysoké nad Labem a Choltic. Oba silní soupeři, takže výborná příprava. Jako generálka nás čeká pohárové utkání, které bohužel díky velkému počtu dovolených sehrajeme v hodně okleštěné sestavě.

Změnil se nějak hráčský kádr?

Ano, změnil. Podařilo se nám ho doplnit o zajímavá jména z vyšších soutěží a hlavně se jedná o navrátilce, kteří jsou s Černilovem nějak spojeni. Aleš Roubal, Jiří Vydarený, Michal Šmied a ještě máme jednoho hráče v jednání. Z výpomoci v dorostu Třebše se vrátil Ondra Petrikovič.

Co si od nového ročníku ve vyšší soutěži slibujete? Jaké bude mít Černilov ambice?

Rozhodně očekávám náročné zápasy ve vyšší soutěži proti silným soupeřům. V nové soutěži se chceme udržet, případně zabydlet pro další sezony.

Bude tam nějaký speciální soupeř, na kterého se nejvíc těšíte?

Já se hlavně těším na skvěle připravené hřiště v Roudnici, o které se vzorně stará Láďa Koudelka. A těším se do Třebše, kde jsem dlouho trénoval ženské týmy.

V loňském ročníku vám pomáhali dorostenci, jak to s nimi vypadá, kolik jich přechází do mužů?

Většina z nich stále patří věkem do kategorie dorostu. I nadále se budou připravovat s naším týmem mužů a hodně si slibujeme od spolupráce s novým trenérem dorostu, který máme nově spojený s týmem Třebechovic. Ostatní se budou o svou šanci prát v nově založeném „béčku“ mužů. I nadále bude platit, že nám musí dorostenci ukázat zájem a snahu hrát za „áčko“. To konečně platí pro všechny hráče v kádru mužů.