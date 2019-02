Východní Čechy /SHRNUTÍ/ - Fotbalová národní liga po jedenáctém kole aneb Co Deník zachytil po dalším dějství nejvyšší soutěže.

Pardubice – Vlašim 2:0 | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Stejné místo, stejná vůně klobás, vlastně i stejná kosa. Totálně jiný fotbal, ale stejná návštěva. Přesněji řečeno: Stejně mizerná návštěva. Tohle je ve zkratce pohled na domácí zápasy Pardubic po 365 dnech.

Před rokem tenhle tým nudil. Martin Hašek mu diktoval čtverce a přísnou defenzivní taktiku. Bouřlivák Jiří Krejčí je jiný typ trenéra, je rád, když se hráči na hřišti baví. Tým výsledkově sice sem tam škobrtne, na začátku sezony ho trápila střelecká potence, občas ztratí vyhraný zápas, ale nikdo nemůže ani pípnout, že by Pod Vinicí sledoval nudu.

Proto absolutně nechápu, že se návštěvnost od loňského podzimu vůbec neliší. Pořád zhruba šest stovek v ochozech.

Fotbal ve městě není trendy. Bilboardy nechybí, plakáty taky ne, vstupné vyjde levněji než tři piva. Hlavně nejde o tým žoldáků, ale o partu odchovanců, které půl Pardubic zná ze školy, z práce… Můžete jim pak na pivě vynadat, nebo je chválit. Hrají doma. A stejně návštěva odpovídá dvacetitisícovému městu, které ještě navíc fotbal dvakrát nechytl.

Důvod se omílá pořád dokola, není stadion, do stařičkého areálku lidi nic netáhne, ve středu města by se fotbalu dařilo mnohem lépe…

Začínám o tom pochybovat. Fotbal není mikro sport typu kinball, o který se zajímají jen ti, co ho sami hrají. Nemusí se představovat, táhnout lidi, ať se přijdou podívat na „nový barák", aby zjistili, že to pobíhání před nimi je vlastně docela bžunda, a tak vrátí se i příště.

Pardubický fotbal nepotřebuje ani tak zvědavce, co juknou na nový stadion, přijdou třikrát a pak zůstanou zase doma. Bodli by mu spíš fanoušci. To bude běh ještě na hodně dlouhou trať. Tuhle sortu lidí nevyrobí beton a nové sedačky.

Fotbalová národní liga po 11. kole

27 branek! Střelci se předvedli

Bohaté na góly bylo 11. kolo FNL. V sedmi zápasech padlo celkem 27 branek, což je průměr skoro 4 gólů na jedno utkání. Nejvíce branek padlo v Táborsku, které vyhrálo nad Třincem 5:1 a při remíze Opavy v Ústí nad Labem (3:3).

Hvězda kola

Jan Pázler (Hradec Králové): „Votroci" se mají v druhé lize opět na koho spolehnout. Po Davidu Vaněčkovi září Jan Pázler. Ve dvou zápasech dal 5 gólů a vede tabulku střelců.

Zklamání kola

Jan Martykán (Ústí nad Labem): Když v nastavení zvyšoval na 3:1, ještě nevěděl, co ho čeká. Opava rychle snížila, pak přišla Martykánova hrubice a vyrovnávací gól Pospěcha na 3:3!

Výrok kola

„Tohle jsem nikdy nezažil, myslel jsem si, že to je hotové. Náš totální kolaps."

Ústecký Jan Martykán poté, co Opava srovnala dvěma góly v nastavení.

Zajímavosti kola

• 8 BRANEK: Hradecký Jan Pázler vstřelil 3 góly Varnsdorfu, o čtyři dny později přidal další 2 Vyšehradu a s 8 zásahy vede tabulku střelců FNL.

• PRVNÍ PROHRA: Tak už došlo i na Karvinou… Poprvé v ročníku prohrála, překvapivě na hřišti Olomouce B. Jediným neporaženým týmem soutěže tak po 10 zápasech zůstává Sokolov.

II. fotbalová liga - sestava kola podle Deníku

Spurný (Olomouc B) - Holeš (Hradec Králové), Odehnal (Znojmo), Kakrda (2, Pardubice) - Javorek (2, Táborsko), Jeřábek (2, Pardubice), Habusta (Olomouc B), Malinský (Hradec Králové) - Pázler (2, Hradec Králové), Zb. Pospěch (3, Opava), Strnad (2, Táborsko)

Statistiky

Výsledky – 11. kolo: Hradec Králové – Vyšehrad 3:0, Pardubice – Vlašim 2:0, Táborsko – Třinec 5:1, Frýdek-Místek – Znojmo 0:2, Varnsdorf – České Budějovice 3:2, Olomouc B – Karviná 2:1, Ústí nad Labem – Opava 3:3.

Střelci: 8 branek – Pázler (Hradec), 6 – Budínský (Karviná), 5 – Šamánek (Znojmo), Smola, Zeman (oba Ústí nad Labem), Strnad (Táborsko) 4 – Malcharek, Dědič (oba Třinec), Nepožitek, Žondra (oba Znojmo).

FC Hradec Králové: 2 – Vlkanova, Súkenník, 1 – Mareš, Vaněček, Trubač. Pardubice: 2 – Řezníček, Jeřábek Petráň, V. Kakrda, 1 – Kopřiva, Fousek, Kim, Fusek, Klátil, Kudrna.

Brankáři (počet nul): 7 – Pindroch (Karviná), 6 – Belaň (Sokolov), Ottmar (Hradec Králové). Pardubice: 2 – Frydrych.

Tabulka:

1. Znojmo 10 7 2 1 22:7 23

2. Ústí nad Labem 11 6 4 1 23:11 22

3. Sokolov 10 5 5 0 15:7 20

4. Táborsko 11 5 5 1 21:14 20

5. Karviná 10 5 4 1 18:4 19

6. Hradec Králové 10 4 5 1 15:8 17

7. Pardubice 10 3 4 3 14:14 13

8. Olomouc B 11 4 1 6 14:20 13

9. Třinec 11 3 3 5 16:20 12

10. Opava 10 2 5 3 13:16 11

11. České Budějovice 10 1 5 4 11:19 8

12. Vlašim 10 1 4 5 7:14 7

13. Varnsdorf 10 1 4 5 11:21 7

14. Vyšehrad 10 1 3 6 6:21 6

15. Frýdek-Místek 10 0 4 6 7:17 4

Příští program – 12. kolo, pátek 23. října, 18.00: České Budějovice – Frýdek-Místek, 18.30: Znojmo – Táborsko. Sobota 24. října, 10.15: Sokolov – Ústí nad Labem, 14.30: Karviná – Hradec Králové, Vlašim – Olomouc B, 18.00: Opava – Varnsdorf. Neděle 25. října, 10.15: Vyšehrad – Pardubice.