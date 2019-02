HRADEC KRÁLOVÉ - Fotbal mládeže

MLADŠÍ ŽÁCI

Okresní přebor - 7. kolo: Nový Hradec Králové - Kosičky 0:8. 8. kolo: Třebeš B - Olympia Hradec Králové C 9:0, Kosičky – Stěženy 10:0, Jaroměř B - Nový Hradec Králové 2:0, Skřivany - RMSK Cidlina C 0:3, Černilov - Kunčice 0:5, Probluz - Slavia Hradec Králové B 5:0, Červeněves – DFC Hradec Králové žákyně 0:10. 9. kolo: Slavia Hradec Králové B – Červeněves 5:0, Kunčice - Probluz 2:5, RMSK Cidlina C - Černilov 11:1, Nový Hradec Králové - Skřivany 1:1, Stěžery - Jaroměř B 0:3, Olympia Hradec Králové C - Kosičky 1:7, FC Hradec Králové C - Třebeš B 2:1. 15. kolo: Nový Hradec Králové - Kunčice 0:3, Stěženy - Slavia Hradec Králové B 0:12, Olympia Hradec Králové C - DFC Hradec Králové žákyně 0:9, FC Hradec Králové C - Červeněves 8:0, Třebeš B - Probluz 4:1, Kosičky - Černilov 16:0, Jaroměř B – Skřivany 1:3. 16. kolo: Jaroměř B - Černilov 9:0, Kosičky - Probluz 0:7, Třebeš B – Červeněves 3:1, FC Hradec C - DFC Hradec Králové žákyně 0:4, Olympia Hradec Králové C - Slavia Hradec B 1:5, Stěžery - Kunčice 0:3, Nový Hradec - RMSK Cidlina C 0:5.



1. FC Hradec C 8 1 1 59:7 ⋌25

2. RMSK Cidlina C 8 0 2 53:17 ⋌24

3. Probluz 8 0 2 44:17 ⋌24

4. DFC HK žákyně 7 2 1 59:10 ⋌23

5. Třebeš B 7 2 2 46:13 ⋌23

6. Slavia HK B 7 1 3 46:12 ⋌22

7. Kosičky 6 1 4 57:23 ⋌ 19

8. Kunčice 6 1 4 26:26 ⋌19

9. Skřivany 5 1 3 19:18 ⋌16

10. Jaroměř B 5 0 6 30:34 ⋌15

11. Červeněves 2 0 8 11:52 ⋌6

12. Stěžery 2 0 8 7:55 ⋌6

13. Olympia HK C 1 0 9 16:57 ⋌3

14. Nový Hradec 0 1 9 2:64 ⋌1

15. Černilov 0 0 10 7:77 ⋌0

16. Prasek vyst. 0 0 0 0:0 ⋌0