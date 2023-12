Na tomto turnaji se představilo tentokrát šest týmů: Omnirecord, FC Nový Hradec Králové, Lokomotiva Hradec Králové, Sokol Třebeš, Garda FC Hradec Králové a ZŠ Sever. Dohromady tak bylo k vidění patnáct utkání hraných jednou patnáct minut. Primát vybojovala opět Garda FC Hradec Králové, stříbrnou příčku obsadil Omnirecord a na bronzovém stupínku následoval Sokol Třebeš.

Vedle konečného pořadí se vyhlašovala také individuální ocenění: nejlepší hráč Karel Piták, nejlepší brankář Jiří Mašek, nejlepší střelci Adam Velinský a Jakub Jedlička (oba 8 branek) a speciální cenu převzali Jaroslav Moník a Vlastimil Karal. V jednotlivých mužstvech nastoupila celá řada vynikajících fotbalových osobností: Plašil, Kyral, Mašek, Klapka, Karal, Moník, Šmarda, Černý, Velinský, Jedlička, Vašata, Hubáček, Munzar, Piták, Placák a další.

Jednotlivá utkání řídili rozhodčí Miloslav Doubrava, Jaroslav Mudruňka a Vilém Novák. U časomíry a s mikrofonem zde působili Jakub Novický, Michael Nebeský a Čeněk Hradil. Přítomen byl mimo jiné i syn zakladatele Šampáňo Cupu Jan Lemfeld, který i aktivně hrál. Za OFS Hradec Králové akci zajišťoval předseda Martin Zbořil spolu s dalšími organizátory. V publiku pak turnaj navštívili například Milan Šmarda, Ladislav Brož, Karel Podhajský, Petr Sedliský či Hopkovi.

Konečné pořadí: 1. Garda FC Hradec Králové 15 bodů (skóre 27:8), 2. Omnirecord 12 (25:14), 3. Třebeš 6 (13:14), 4. ZŠ Sever 6 (16:27), 5. Lokomotiva Hradec Králové 4 (11:19), 6. Nový Hradec Králové 1 (16:26).

„Řekněme si více o historii turnaje, který patří svou tradicí, kromě covidové pauzy, mezi nepřetržitě pokračující turnaje v Československu a v Česku. Vznik se datuje na počátek 80. let minulého století i tisíciletí. Tehdy se fotbaloví fanatici scházeli v hale na Háječku k pravidelným fotbálkům. Vznikl nápad na Vánoce dopoledne si jít zahrát fotbal a neplést se doma při štědrovečerním shonu. Tehdy Ruda Tauchen, Honza Piska, Luboš Martinec, Olda Bartek, Honza Sochor, Václav Kuchař, Čenda Čáslavský, já a několik dalších jsme začali hrát o lahev Šampusu. Připojovali se další hráči Rudé hvězdy a někoho napadlo přizvat fotbalové osobnosti jako hosty. Byli jsme mladí nad 35 let. Podmínkou účasti byl právě tento věk. V jednotlivých celcích mohl startovat jeden mladší, což trvá dodnes.

Hrál třeba Milan Frýda, tehdy ve švýcarském Lausanne, později Martin Frýdek s celou rodinou hokejistů Parajů, tým hokejistů Hradce Králové, Hořice Míry Knapa s legendou Frantou Trávníčkem, Rychnov nad Kněžnou s trenérem Čendou Cellerem. Ozdobou by vždy kádr Salónu Klain, později Vinotéky Na pěší, Vráti Klapky a Milana Jedličky. Ti prostřednictvím Václava Kotala přivedli vždy esa. Hráli Jaroslav Šilhavý, trenér reprezentace, Luděk Klusáček, Richard Jukl, kompletní Garda Spartaku Hradec Králové. Tým vozil Josef Kaufman z Pardubic atd. Vše vždy sledoval Láďa Škorpil, trenérská legenda. Ten vždy procházel soupisky jednotlivých týmů a komentoval, že skoro všichni hráči prošli jeho rukama.

Na přední místo organizátorů patří Láďa Jirout, tehdejší předseda RH, později sloučeného prvoligového Rudá hvězda Spartak Hradec Králové ZVÚ. Jsou to krásné vzpomínky na turnaje na Háječku, poté na ZŠ Kukleny a nyní již několik let v Předměřicích nad Labem. Letos nám však poprvé chyběl Míra Hopko. Čest jeho památce. Byl nezapomenutelnou tváří fotbalu v okrese Hradec Králové a především v Předměřicích. Možná, že s nastupující novou sestavou organizátorů, mimochodem mladíků z řad trenérů současné fotbalové školičky FC Hradec, se podaří zorganizovat jubilejní 40. ročník. Chceme vzpomenout na již nežijící kamarády, pozvat zakládající žijící, zavzpomínat na naše mládí. Snad se to povede.“