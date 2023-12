/FOTOGALERIE/ Největší sportovní hala v České republice, která sídlí v hradecké Orlické kotlině, uvidí v pátek 29. prosince od 8 hodin kvalitně obsazený fotbalový turnaj JF Cars Pneuservis Gobi Slávka Rinat Cup 2023, který bude mít stejně jako vloni charitativní podtext. A věřte, že se bude na co koukat!

Charitativní fotbalový turnaj se v loňském roce vydařil. | Foto: Lubomír Douděra

Našlapaná konkurence, atraktivní fotbal, spousta gólů, skvělé individuální výkony i pohledné akce. Nejen to by měl přinést páteční turnaj hvězd. Navíc půjde o charitativní akci. Výtěžek ze vstupného, z příspěvků jednotlivých mančaftů a z chystané turnajové aukce půjde na konto nadačního fondu Sport Hradec Cup, který dlouhodobě podporuje hendikepované děti a jejich rodiny.

„Věřím, že se už stalo tradicí, že pořádáme turnaj v malém fotbale, na kterém budou k vidění fotbalové celebrity od nejnižších soutěží až po tu nejvyšší. Na fanoušky čeká celodenní podívaná a krásné fotbalové zážitky. Výtěžek celé akce bude předán borcům, co mají na starost parádu jménem Sport Hradec Cup,“ zve na turnaj jeho hlavní organizátor Jiří Mašek.

Ještě než se toto povánoční klání uskuteční, jedna z fotbalových legend v Královéhradeckém kraji by s předstihem ráda poděkovala všem sponzorům. „Bez nich by to nešlo uspořádat,“ říká na rovinu šéf pořadatelského týmu.

V loňském ročníku startovalo dvanáct týmů a z vítězství se radoval Undertaker team. Na palubovce se proháněly i hvězdy z FORTUNA:LIGY či dokonce reprezentace České republiky. To jen dokresluje kvalitní podívanou, která se dá očekávat i letos. „Myslím si, že před rokem byl k vidění kvalitní fotbal a všechno proběhlo tak, jak charitativní turnaje mají probíhat. Tak snad tomu tak bude i letos,“ přeje si Jiří Mašek, v regionu známý nestárnoucí brankář.

Charitativní fotbalový turnaj v Hradci KrálovéZdroj: pořadatelé