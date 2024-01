Bývalý hráč Votroků, rozhodčí a trenér slaví. Mudruňka má dnes 70. narozeniny

Právě dnes slaví významné životní jubileum 70 let Jaroslav Mudruňka (narozen 29. ledna 1954 v Boňkově u Havlíčkova Brodu), někdejší fotbalový obránce, jenž drtivou většinu kariéry strávil ve Spartaku Hradec Králové (nyní FC Hradec), kde si zahrál i nejvyšší soutěž. Po skončení aktivní hráčské kariéry se věnoval funkci rozhodčího, ve které to dotáhl do druhé celostátní ligy, a následně také trenérství.

Jaroslav Mudruňka. | Foto: FC Hradec Králové