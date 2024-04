Láďo, jak se zrodila taková kanonáda na venkovním hřišti? Zrodilo se to tak, že na začátku zápasu, někdy asi sedmé minutě, náš útočník proměnil první šanci, což nám hodně pomohlo. Hrajeme takový styl, že soupeře tlačíme, ale góly se nám nedařilo střílet. No a potom jsem dal tři rychlé góly já. Měl jsem už víc šancí v jiných zápasech, ale nevedlo se mi překonat brankáře. Teď to šlo nějak samo.

To jste možná ani sami nečekali, že si odvezete tak vysokou výhru od soupeře, který byl jen dva body za vámi.

Čekali jsme, že to bude hrozně soubojové utkání a soupeř nás moc nebude pouštět k bráně. Ale přišlo mi, že v těch prvních dvaceti pětadvaceti minutách se nějak vůbec nekoncentrovali. On byl právě těžký terén, tak si myslím, že obránci měli dost obtížnou práci s otáčením, protože máme vepředu rychlé hráče. Takže rozhodly ty rychlé góly a pak už je to zlomilo, neboť dostat čtyři góly během pětadvaceti minut, tak to asi každý tým blbě kouše.

Rychlého hattricku jste docílil v rozmezí 12. a 25. minuty. Říkal jste, že jste dříve nějaké šance neproměnil, tak teď jste měl nějaké speciální kopačky?

Shodou okolností jsem si právě dva dny zpátky koupil nové kopačky a hrál jsem s nimi první zápas, tak asi přinesly štěstí.

Takže teď vám to tam bude padat?

Vypadá to tak, že bych mohl šance proměňovat s větším klidem.

Vyhráli jste potřetí za sebou. Dokresluje to nárůst formy týmu?

Ona ta forma nebyla špatná ani na podzim, akorát teď se nám začalo už dařit střelecky. Jak jsem říkal, většinu zápasů jsme lepší, jsme na balonu, ale soupeř nám dává góly z brejků a z našich chyb. Ale teď na jaře se nám daří góly dávat a dostávat jich méně, než jich dáme, což je pro nás pozitivní.

Ladislav Hošek (vpředu)Zdroj: fotbalfoto.cz

O víkendu hrajete doma proti tabulkovému sousedovi Rychnovu B. Budou další tři body?

Já doufám, že jo. Ale když jsme hráli u nich, tak mně Rychnov přišel jako jeden z nejkvalitnějších týmů v soutěži. Akorát jejich poslední výsledky tomu moc nenasvědčují, co jsem koukal. Je to mladé a běhavé mužstvo. Mají tam šikovné mladé kluky. Takže doufám, že doma urveme vítězství.

Momentálně jste přesně ve prostředku tabulky. Už jste trochu naznačoval, že to úplně neodpovídá. Chtěli byste být výš?

Určitě chceme být na vyšších příčkách. Naše mužstvo je sice mladé, ale před dvěma roky bylo ještě mladší, takže už by mohli být kluci trochu vyzrálejší a fotbalově na to všichni mají. Jsou tu dobří a běhaví kluci, co umí hrát fotbal. A právě že dnešní tabulka tomu moc neodpovídá.

Slávista Lán o kanonádě ve šlágru, svých gólech, zrodu C týmu i trénování dětí

Kam podle vás patříte? Na kterém místě byste se viděli?

Myslím si, že máme na TOP 5.

Údajně jste velký fanoušek Votroků.

Ano, fandím jim.

Co říkáte na letošní sezonu v jejich podání a to, že po základní části budou hrát nejspíš ve střední skupině?

Pod novým trenérem si to sedlo, mají snad jenom jednu prohru, zbytek jsou výhry a remízy. Je to bojovné mužstvo. Jsem rád, že budou hrát nejspíš tu prostřední skupinu. Doufám, že se jim poštěstí udělat ještě nějaký úspěch.

Ladislav Hošek (vpravo)Zdroj: fotbalfoto.cz

Hradecké v posledním zápase základní části čeká v neděli Slavia. Jak vidíte tento zápas? Má šanci uspět?Vidím to na remízu. Myslím, že by to mohlo být 1:1.

Tipnete si, kdo dá góly?

Zkusím tipnout, že to tam padne Čmelíkovi.

A za Slavii?

To bude vlastňák (usměje se), špatný odražený balon.

Tak uvidíte, jestli to vyjde.

Jo jo, to já doufám. Každý bod je dobrý.