No, to je dobrá otázka (zasměje se). Myslím si, že jsem dal i víc, ale v této sezoně jsou čtyři max. Doufám, že nekecám, ale domnívám se, že v minulé sezoně jsem jich dal v jednom zápase víc. Jenže to byla nižší soutěž.

Teď proti béčku Nového Hradce jste svoje první tři góly vsítil během čtyř minut.

Je to tak. Nám se v tom utkání moc nedařilo, nemohli jsme se trefit a pak najednou během čtyř minut to tam napadalo. Vlastně skoro vždycky z rozehrávky soupeře jsme dali další gól. Takže to fakt bylo během čtyř minut, což se mi tedy určitě ještě nikdy nestalo.

O branky Olympie se většinou dělíte s Radkem Korbou. Špičkujete se mezi sebou?

Jo, ze srandy určitě. Popichujeme se, my spolu i pracujeme. Ale jemu to jde trošku líp, což mně dává docela sežrat, no (pousměje se).

Martin Klátil z Olympie Hradec v utkání Okresního poháru na trávníku Kratonoh.Zdroj: oddíl

Tvoříte spolu útočné duo?

Ano, většinou spolu hrajeme v útoku. Občas mě dají i na zálohu, ale to se stalo teď jenom ve dvou zápasech.

Co vaše vzájemná spolupráce na hřišti? Jakou spolu máte souhru?

Snažíme se nějak nevynechávat. Když vidíme, že je druhý líp postavený, tak se snažíme mu nahrát. I když… Ne, to nebudu říkat, on by byl nas… (zasměje se). Takže se snažíme spolupracovat, nehrajeme tolik na sebe. Ono to pak vyzní, že máme oba kolikrát více gólů i kvůli tomu, že v některých situacích si spíš nahrajeme, než že bychom to zazdili nějakou střelou z nesmyslné pozice.

Od léta máte v mužstvu i bývalého sparťana Jirku Novotného. Co on, má to pořád v noze?

Jo, je to vidět, že něco odehrál. S ním je taky super spolupráce. Vždycky když má balon, tak víme, že dokáže vymyslet i nějakou nadstandardnější přihrávku za obranu nebo do nějaké ulice. Řekl bych, že toho dost využíváme.

Martin Klátil s kapitánskou páskou na ruce.Zdroj: oddíl

V tabulce jste první. Je to podle plánu?

Podle plánu jsme měli v téhle sezoně stejně jako loni neprohrát, což se bohužel minulé kolo stalo. Jinak samozřejmě chceme vyhrávat a určitě chceme být první. V tomhle směru plán splňujeme.

Porážka přišla s Roudnicí B, navíc doma. Co se stalo?

Zaspali jsme začátek. Dostali jsme čtyři góly během nějakých pětadvaceti minut. Pak už jsme soupeře těžko doháněli. Když jsme se potom nějak nadechli, tak hosté ještě zvýšili vedení o jeden gól a už jsme to prostě nedohnali. Začali jsme pozdě, utekl nám úvod utkání.

Teď jedete do Nechanic, které jsou také v přední části tabulky. Podobné zaváhání už nepřijde?

Trenér nám dokonce nařídil, že se musíme scházet o patnáct minut dřív, abychom se ještě více rozcvičili a začátek už nezaspali. Takže já doufám, že už to nepřijde. Jak říkám, chceme vyhrávat a to dohánění soupeřů není úplně ideální.