/FOTOGALERIE/ Čtenáři a fotbaloví fanoušci z východních Čech měli v uplynulých dnech možnost prostřednictvím Deníku prezentovat svůj názor, koho by oni chtěli ve funkci trenéra české reprezentace.

Kdo bude koučem české reprezentace, která postoupila na ME? | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Tady jsou jejich názory:

Lukáš Novák, Dvůr Králové n. L.

Já bych to viděl na trio Svědík, Nedvěd, Trpišovský. Proč?

Pavel Nedvěd je pro mě osobně nejlepší český hráč všech dob. Podle mě už se takový u nás nenarodí. Jde o obrovskou osobnost nejen u nás, ale i v zahraničí. Působil mnoho let ve vedení Juventusu. Myslím, že dokáže jednat se všemi hráči – s mladými, starými i s hvězdami. Otázkou je, jestli by spíš on sám nechtěl být v pozici manažera a podobně.

trenér Jindřich TrpišovskýZdroj: Deník/Jan PořízekNejsem slávista, ale Jindřich Trpišovský je pro mě momentálně nejlepší trenér v ČR. Ve Slavii prokazuje už několik let velmi dobrou práci. Dokáže tým motivovat a připravit na jakéhokoliv soupeře. I v době herní krize dokázal vždy najít cestu, jak z toho ven. Prokazuje i dobrý čich na hráče, dokáže je přesvědčit o jeho stylu hry, hraje moderní fotbal. V Evropě hraje vyrovnané zápasy s Top týmy. Otázkou je, jestli by mu repre seděla. Je to specifické trénování. Možná pro jeho nároky a styl je lepší variantou klub a každodenní práce.

Co se týká Martina Svědíka, tak podle mě ve Slovácku hrají super fotbal, i když mají výkonnostní výkyvy. Ale to je spíše podle finanční situace v klubu a kvalitou hráčů. Nemají takovou kvalitu v týmu jako Slavie nebo Sparta a to je podle mě jediný rozdíl. Myslím, že je to přísný a respektovaný trenér. Velmi progresivní, snaží se hrát moderní fotbal už delší dobu. Stačí se podívat na Petrželu, který podle mě hraje tak skvěle a dlouho jen díky němu. Takže s hráči to evidentně umí.

Karel Přibyl, Hradec Králové

Uvážlivý, komunikativní, odborně skvěle vybavený, velice úspěšný, v nejlepších trenérských létech. Kdo? Vítězslav Lavička.

Milan Mencl, Pardubice

Líbí se mi varianta, kterou jsem zaslechl od Vládi Šmicera, tedy Ivan Hašek ve spojení s Pavlem Nedvědem v realizačním týmu. Hašek má obrovské zkušenosti se zahraničním fotbalem. V Česku sice nebyl nikdy moc žádaný a právě proto by mohl mít touhu ukázat, že to byl omyl. Nedvěd by byl stoprocentně respektovaný, pro většinu současných reprezentantů byl vzorem. Za něj by si rozhodně nedovolili jít flámovat do nočního klubu.