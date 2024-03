/FOTOGALERIE/ Po ženách a jednadvacítce se na novém fotbalovém stadionu v Hradci Králové přestaví také reprezentační áčko. Stane se tak v pondělí 10. června 2024, kdy český národní tým v závěrečném přípravném utkání před mistrovstvím Evropy přivítá Severní Makedonii.

Český tým před utkáním s Polskem, které se hrálo loni v Praze (3:1). | Foto: Lubomír Douděra

Dějiště domácí generálky před šampionátem v Německu schválil Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky na svém zasedání v úterý 12. března. Jméno soupeře pro předchozí ze dvou červnových přípravných duelů, který svěřenci nového trenéra Ivana Haška odehrají v rámci soustředění v Rakousku, kam tým odcestuje 2. června, by měla oznámit asociace v příští týden.

První letošní zápasy čekají reprezentaci již za několik dní. Nejprve 22. března nastoupí k přípravě v Norsku a o čtyři dny později přivítá v Praze na Letné celek Arménie.

Ve vloni otevřené Malšovické aréně, která pojme 9300 diváků, už v listopadu nastoupila v přípravě jednadvacítka a na konci října ženský národní tým. Tehdy zápasu proti Bosně a Hercegovině přihlíželo 7488 diváků, což je rekordní návštěva na domácí utkání ženské reprezentace.

„Místo je schváleno výkonným výborem na základě vnitřní diskuze i zájmu Hradce. Tady se protínáme. Pokud nenastane nějaké drama, což neočekávám, předpokládám, že to odehrajeme v Hradci. Jsme s tou volbou spokojeni,“ uvedl na tiskové konferenci předseda FAČR Petr Fousek.

Jak se ví, na Malšáku byl problém s hrací plochou, proto zde na přelomu února a března sáhli k částečné výměně trávníku.

„Máme podepsáno memorandum o spolupráci mezi FAČR, městem a klubem. Jsme s tím, co se tam zatím v rámci reprezentací odehrálo, spokojeni. Zanedlouho tam bude klíčový zápas jednadvacítky v kvalifikaci proti Islandu. Věřím, že se co týče problémů s trávníkem, je vše v pořádku. Jsme s klubem v kontaktu. Ze strany města i klubu bude uděláno vše pro to, aby pro reprezentační utkání byly podmínky v pořádku,“ dodal Fousek.