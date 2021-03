Fanoušci fotbalu se těší na nabité dny. Reprezentace za pár hodin vstoupí do kvalifikace o mistrovství světa, Lvíčata vyrážejí na Euro. Ruletu zvládli. Překvapí?

Hvězda reprezentace Vladimír Darida. | Foto: Deník/ Archiv

Už je to klasika. Hráči se sjedou na sraz a napětí vyletí vzhůru. Důvod? Samozřejmě, testy na koronavirus. „Je to ruská ruleta,“ usměje se Ondřej Kraják, kondiční trenér reprezentace do jedenadvaceti let.