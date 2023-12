Fotbalový klub ze Stěžer na Královéhradecku zasáhla zkraje prosince velmi smutná zpráva. Zemřel Slavomír Částka, trenér mladších žáků Sokola. Ve věku 48 let podlehl vážné nemoci. Zůstala po něm manželka Lenka a tři děti (Tereza 23 let, Matěj 11 let, Lucie 5 let). Stěžerský oddíl na tuto událost zareagoval a založil finanční sbírku, která má pomoci rodině zemřelého kouče.

Slavomír Částka | Foto: TJ Sokol Stěžery

„Pro svého syna byl trenérem a zároveň velkým vzorem. Dcera je ještě malá, ale věřím, že i jí by se rád věnoval, ale to už bohužel nestihl. Byl to paličák, ale zároveň děsně pracující člověk, který miloval svoji rodinu a snažil se pro nás udělat možné i nemožné. V našich srdcích po něm zbyde obrovská díra. Moc mi chybí, dětem taky. Miluju ho a milovat budu, i když tu už není s námi,“ řekla se slzami v očích zarmoucená manželka Lenka.

Slavomír ČástkaZdroj: TJ Sokol StěžeryČástka byl dlouholetý trenér mládeže Sokola Stěžery, fotbalový nadšenec. Co se týká hráčské kariéry, tak vedle hradecké Olympie dlouhé roky působil v klubech malého fotbalu či futsalu Salamandr Hradec Králové a AC Sextons. K tomu byl velkým fanouškem pražské Sparty, na kterou až do poslední chvíle jezdil se svým synem.

„Ztráta Slávy nezasáhla jen jeho rodinu, ale i mě jako trenérského kolegu a náš tým mladších žáků TJ Sokol Stěžery. Známe se, co se narodila Lucka a Matěj začal dělat první fotbalové kroky v našem oddílu. Ze začátku se nechtěl do trénování zapojit, ale postupem času se zapojoval čím dál víc a poslední tři roky to dělal naplno. Poté, co u něho propukla zákeřná nemoc, snažil se klukům předat co nejvíce a velmi se jim věnoval,“ pronesl Částkův trenérský parťák Petr Ulík.

„Učil je spoustu nových věcí, které věděl jen on, nebo je odkoukal na své milované Spartě. Rozcvičky, různá cvičení a signály měl nastudované do nejmenšího detailu. Měl na starosti hlavně útočnou fázi. Fandil také reprezentaci a kluci ho naučili fandit i klubu z krajského města FC Hradec Králové. Pro kluky v týmu by udělal první poslední. Byl to náročný trenér, ale spravedlivý. Minulou sezonu se starší přípravkou jsme spolu v trenérském týmu vyhráli na okrese vše, co se dalo. Nikdy na něj nezapomene a bude někde stále s námi,“ dodal kolega a kamarád Ulík.

Šokující zkrat: Patnáctiletý hráč dal rozhodčímu pěstí! Jaký vyfasoval trest?

„Slávo, děkujeme Ti. Nikdy nezapomeneme,“ napsal klub na svůj facebookový profil. „Fotbal a rodina. Dva pojmy, které ho charakterizovaly a bezmezně naplňovaly. Jeho rodině tatínka nevrátíme. To nejmenší, co pro ni můžeme v nejtěžším období udělat, je finanční podpora. Proto jsme spustili veřejnou sbírku Donio, pomocí které můžeme rodině přispět,“ uvedl také oddíl na sociální síti.

Chcete rovněž přispět? Pak klikněte na tento odkaz: www.donio.cz/pomoc-rodine-fotbaloveho-trenera