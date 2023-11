/FOTOGALERIE/ V přátelském utkání se Slovenskem (2:1), které se hrálo na novém stánku v Hradci Králové, Patrik Vydra potvrdil, že je v současnosti jednou z důležitých postav české fotbalové reprezentace do 21 let. Dvacetiletý defenzivní záložník či stoper pražské Sparty svůj výkon ve federálním derby okořenil luxusní přihrávkou na klíčový gól. Nádherným lobem nečekaně překonal hostující obrannou linii a vyslal tak do samostatného úniku spoluhráče Kabonga, který jeho nabídkou nepohrdl a zajímavý mač rozhodl.

Patrik Vydra (č. 6) během zápasu české jednadvacítky se Slovenskem. | Foto: Lubomír Douděra

Patriku, váš dloubák byl geniální. Co k tomu říct?

Kaboš tam dobře naběhl a myslím si, že to bylo jediné, co jsem v tu chvíli mohl udělat. Ale vyšlo to dobře a Kaboš to krásně proměnil, takže dobrá akce.

Už jste někdy tímto stylem přihrával do gólovky?

Ještě se mi to nepovedlo. Občas jsem to zkusil, ale teď to je poprvé, co se mi to podařilo. Jsem rád, že to vedlo ke gólu a k důležité výhře.

Zkoušíte si dloubák i o tréninku, třeba když jdete na gólmana?

To ne, já se do těchto situací moc nedostávám. To spíš útočníci, ale já ne.

S Kabongem sice každý hrajete jinde, ale prý se znáte z dřívějška, kdy jste spolu kopali ve sparťanské mládeži. Je to něco nacvičeného mezi vámi?

Určitě se na hřišti vidíme, ze středu se snažím Kaboše hledat. Sešlo se to hezky, Kaboš tam dobře naběhl a myslím si, že to byl pěkný gól.

Patrik Vydra (č. 6) během zápasu české jednadvacítky se Slovenskem.Zdroj: Lubomír Douděra

Zejména v první půli jste hodně hrozili ze standardních situací. Bylo to něco, na čem jste během srazu v Hradci dost pracovali?

Určitě. Standardky nám předtím moc nešly, neměli jsme dobré náběhy. Teď jsme se na to zaměřili, byl to jeden z hlavních cílů. Prosadili jsme se z toho, takže jsem za to jedině rád.

Bylo utkání proti Slovákům v něčem jiné, než to v září, které jste 2:0 vyhráli?

Nemyslím si. Kluci ze Slovenska na nás zase vlítli. Přesto se domnívám, že start jsme měli lepší než minule. Akorát v závěru nás trošku zatlačili, jinak si myslím, že jsme zápas měli pod kontrolou a zvítězili jsme zaslouženě.

V prvních dvaceti minutách jste hráli velmi dobře a dostávali se do střeleckých příležitostí. Pak vás inkasovaný gól na 1:1 trochu opařil?

Asi jo, máte pravdu. Stejně jako s Walesem jsme na ně prvních dvacet minut vlítli, hráli jsme dobře, dali jsme z toho gól. Po inkasované brance přestaneme hrát, nevím, čím to je. Na tohle se musíme do příště zaměřit, po gólu ještě přidat a ne ubrat.

Jak se vám líbí nový hradecký stadion?

Krásné, podle mě to jedině prospívá celému českému fotbalu. Hraje se na tom pěkně, dokonce i přišli diváci, takže super zápas.

Zdroj: Deník

S jakými pocity a sebevědomím se teď budete vracet na Spartu?

Pozitivně, dvě výhry – s Hradcem a Slovenskem. Teď už mě zase čeká klubové prostředí, kam se vracím v dobrém rozpoložení.

Řešili jste v kabině víkendový skándál reprezentačního áčka?

Jo, bavili jsme se o tom, ale asi bych to dál nějak nerozebíral.