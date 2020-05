Ondrášovka Cup rozpoutal fotbalovou vášeň po celé republice. Do letošního ročníku, jenž odstartoval kvalifikacemi na podzim, se přihlásilo více než 800 týmů, nejvíce v historii. Původně se závěrečné turnaje o konečné umístění měly konat během květnových a červnových víkendů. Z důvodu pandemie koronaviru a následným opatřením se ale muselo od naplánovaných termínů upustit. Konání finálových turnajů umožnilo až příznivé stanovisko po jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a epidemiologem Rastislavem Maďarem v návaznosti na uvolňující se opatření souvisejících s pandemií, přičemž byl přesně stanoven počet osob, které mohou být během turnaje v areálu.

„Máme velkou radost, že se nám podaří tento ročník dotáhnout do úplného závěru a děti dostanou příležitost užít si finálové turnaje. Ondrášovka Cup není jen o soupeření na trávníku, ale hlavně o setkávání, zážitcích, emocích, cenných sportovních i životních zkušenostech nebo poznávání nových míst a kamarádů. I proto nás potěšilo, že jsme dostali k uspořádání finálových turnajů zelenou a můžeme mladým fotbalistům přinést očekávané vyvrcholení jejich celosezonního snažení. My všichni se na závěr nesmírně těšíme a věříme, že děti po dlouhých týdnech fotbalového půstu dají do hry celé své srdce,“ reagoval na svolení k uskutečnění závěrečných turnajů generální ředitel společnosti Ondrášovka Libor Duba.

Na vyvrcholení Ondrášovka Cupu se chystají i patroni finálových turnajů z řad internacionálů a fotbalových osobností. Jde například o reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého, kouče národního týmu U21 Karla Krejčího či někdejší reprezentanty Tomáše Ujfalušiho, Radoslava Kováče, Marka Heinze, Radka Bejbla, Jana Suchopárka a Karla Poborského.

Ondrášovka Cup 2019/20 – finálové turnaje: 13. a 14. 6. Šumperk (U13), 16. a 17. 6. Hradec Králové (U12), 20. a 21. 6. Vysoké Mýto (U9), 23. a 24. 6. Tábor (U10), 26. a 27. 6. Benešov (U8), 28. a 29. 6. Benešov (U11).