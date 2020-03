Nevýrazné sportovní výsledky, rozpadající se stadion a městské dotace na provoz klubu v řádech desítek milionů ročně. Hradecký fotbalový klub, který dosud vlastní ze sta procent město, v poslední době nedělá radost fanouškům ani politikům. Teď to však vypadá, že by se mohlo blýskat na lepší časy. Vedení města věří, že se během příštích tří let konečně podaří postavit nový stadion a nouzi nemá ani o nabídky investorů, kteří by chtěli koupit většinový podíl v klubu.

Podle informací Deníku jedná město minimálně se dvěma velmi bohatými zájemci ze zahraničí. "Taková jednání v žádném případě nejsou veřejná, mohu ale říct, že určité zájemce máme a jednáme s nimi. V současné chvíli pracujeme na tom, abychom stanovili cenu fotbalového klubu," potvrdil jednání primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Zájemci si stěžují na pomalé jednání

Jenže podle jednoho ze zájemců radnice pracuje příliš pomalu. Město totiž už tři měsíce řeší, kolik si za akcie fotbalového klubu řekne. "Jde o bohaté lidi, kteří mají bankovní garance a vlastní několik klubů v zahraničí. Peníze jsou připravené, ale město už od prosince není schopné vyčíslit, kolik za ten klub chtějí peněz. Je tedy otázka, jestli je vůbec ze strany města vůle klub prodávat," postěžoval si zástupce jednoho ze zájemců.

Skupina, kterou zastupuje, je prý připravena v případě koupě většiny akcií do klubu ze začátku dávat zhruba milion eur ročně. Cílem investorů je získat většinu v klubu co nejdříve a začít budovat tým tak, aby v době otevření nového stadionu mohl postoupit do nejvyšší soutěže. "Naše vize je taková, že během dvou let by se tady vybudovalo mužstvo pro první ligu a až se bude otevírat nový stadion, mohli bychom už slavit postup do první ligy," potvrdil investor.

Názory na prodej klubu se ovšem různí i v hradecké koalici. "Z dlouhodobého hlediska jsem určitě pro, abychom fotbalový klub prodali. Za mě bychom ale měli počkat do doby až bude nový stadion. Pak ten klub bude úplně někde jinde," řekl náměstek primátora Martin Hanousek za Změnu pro Hradec a Zelené (ZPHZ).

Je čas rychle jednat

Naopak Věra Pourová z hnutí ANO zastává názor, že v případě férové nabídky by město mělo klub prodat co nejdříve. O existenci zájemců ale sama neví. "Jsem z toho docela v rozpacích. O tom, že se s někým jedná, nejsem vůbec informovaná. Myslím, že je nanejvýš nutné, abychom partnera hledali.



Pro nás už včera bylo pozdě, měli bychom urychleně jednat. Obávám se ale, že v tuhle chvíli ještě ani nikdo nezačal zkoumat reálnou cenu toho klubu. Nechápu, na čem to vázne," uvedla náměstkyně pro správu majetku města. Zda je na radnici vůle akcie prodat, je tak trochu záhadou. O tom, že by jednání nějak pokračovala, totiž neví ani náměstek za ZPHZ.

"Bavili jsme se s panem primátorem, že by bylo dobré udělat ocenění na fotbalový klub. Nevím ale o tom, že to už nějak bylo zadané," doplnil Hanousek. Před třemi lety nechalo klub ocenit bývalé vedení města na zhruba 10 milionů korun. Jak se od té doby cena změnila dosud nikdo neví. Podle vyjádření náměstků primátora to navíc vypadá, že zatím vázne komunikace nejen mezi radnicí a investory, ale i mezi koaličními partnery.